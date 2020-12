‘Ma ôe’: saiba como é o bastidor do programa do Silvio Santos

“Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá! ”. Com o tema de abertura do Programa Silvio Santos, o Homem do Baú é recebido pela plateia durante a gravação do seu programa.

Muita animação, aplausos, sorrisos, pedem as organizadoras da plateia. O balanço dos pompons também é previamente coreografado com uma das organizadoras: “balançar sempre de trás para frente e nunca de um lado para o outro”.

De acordo com uma pessoa da equipe, esses cuidados são fundamentais para que, no final, a imagem fique bonita na televisão. Quem participa da plateia do Programa Silvio Santos, recebe essas instruções logo na chegada.

Para o telespectador que tem curiosidade sobre os bastidores do programa, esse texto traz um relato de quem já participou. Confira como foi minha experiência na plateia do Programa Silvio Santos.

Programa Silvio Santos

Ao chegar em uma sala ao lado do estúdio, onde ocorre a gravação do Programa Silvio Santos, todas as mulheres já recebem um lanche para aguentar o dia. Afinal, gravar um programa não é uma tarefa fácil e pode demorar muitas horas.

Além disso, os bottons com os nomes prontos de todas as mulheres já estão preparados. São muitos anos de programa, portanto, uma garantia é que a produção tem botton com todo tipo de nome e de todas as escritas possíveis.

Muitas participantes, antes mesmo de comer, vão ao banheiro para se embelezar e aparecer o mais bonita possível na televisão. Além do básico, como produtos de maquiagem, chapinhas são bem comuns de serem vistas.

Quando todas as caravanas chegam, os organizadores da plateia reúnem todas as pessoas para passar algumas instruções. E deixam claro que se alguém não seguir, pode não ser mais bem-vindo ao SBT.

Regras para participar do Programa Silvio Santos

As regras mais importantes são relacionados ao próprio Silvio Santos, mas em alerta à sua segurança. “Quem estiver com perfume, não chegar muito perto do Silvio. Ele é alérgico”, diz alguém da equipe.

“Nunca fiquem atrás do Silvio!”, é outra orientação da produção. Isso porque, se ele não souber que tem alguém atrás, pode cair, machucar e nessa hora o show acaba. Apesar de parecer um homem forte e imponente, é preciso lembrar que Silvio Santos é um idoso de 89 anos.

Alegria e entusiasmo também são solicitados às mulheres. A explicação é que o Homem do Baú gosta de plateia animada e feliz.

Outro recado sobre Silvio Santos é que adora conversar com a plateia e fazer algumas piadas antes de começar a gravar. “Nem sempre a piada tem graça, mas a gente ri do mesmo jeito”, contou já rindo uma pessoa da equipe.

Em seguida são passadas as regras das brincadeiras, lembrando que todo mundo pode participar para sair com uma grana no bolso. A escolha dos assentos é feita aleatoriamente, mas mantendo as pessoas das mesmas caravanas juntas.

Por isso, algumas mulheres podem ficar mais próximas do corredor, ao meio, e outras mais ao fundo. Então o combinado é: quem ganhar dinheiro em alguma brincadeira, senta na última cadeira de sua fileira. Assim, todas terão chance de faturar e, de quebra, chegar perto de um dos homens mais conhecidos do Brasil.

Roque, o primeiro funcionário do SBT

Após passadas todas as instruções, a equipe prepara as mulheres para receber Gonçalo Roque, mais conhecido como Roque. O fiel escudeiro de Silvio Santos foi o primeiro funcionário contratado pelo SBT e hoje assume o cargo de diretor de auditório.

Para recebê-lo são pedidos muitos aplausos e puxam da platéia: “Roque! Roque! Roque!”. O diretor é observado por seus colegas de trabalho com olhar de admiração enquanto fala com as convidadas.

Roque dá uma breve introdução sobre sua trajetória e acolhe todas com muito carinho e respeito. Deixa claro também que qualquer problema, podem falar com a equipe que estará à disposição para ajudar.

Bolsas devem ficar escondidas no Programa Silvio Santos

Depois que o auditório é liberado, todas as mulheres são encaminhadas para seus assentos. Enquanto a equipe ainda prepara o cenário, começam as conversas sobre a história de cada uma que está ali.

Mais orientações são dadas, dessa vez sobre as bolsas que não podem aparecer no colo para não ficar feio na imagem. Entre as cadeiras, existe um espaço escondido para colocar as bolsas e, portanto, é nele que devem ser guardadas.

O Homem do Baú

Quando Silvio Santos entra no estúdio, é impossível não notar a grandiosidade que sua presença desperta e pensar: “Sim, ele realmente existe.”

Vestido com terno de tecido nobre, sapatos brilhantes e acessórios de ouro, a riqueza em pessoa não passa despercebida. O respeito e cuidado da equipe com Silvio Santos, a todo momento, é notória e admirável.

Ao se dirigir à plateia, Silvio Santos dá “bom dia” e, como já alertado anteriormente, começa a conversar e contar suas piadas. Como ele não falava no microfone, quem estava no fundo não conseguia ouvir muito bem – esse foi o meu caso.

Porém, não foi um impedimento para que Silvio não conseguisse seus risos. Dava para perceber que a piada não tinha muita graça, mas como era o Silvio Santos que estava contando, isso não teve importância.

Após um tempo, a gravação do programa começou. Não são filmados os programas inteiros, mas por quadros.

O que certamente foi uma decepção para algumas pessoas, pois, neste dia, não houve gravação do famoso Jogo dos Pontinhos. Esse quadro é muito aguardado pela plateia, que pode ver de uma vez, vários artistas do SBT.

Aviãozinho do Silvio Santos

Para ganhar dinheiro com o Silvio Santos, muitas mulheres participaram das brincadeiras que valem entre R$ 20 e R$ 50, como aquela de quem consegue chegar primeiro ao microfone e acertar as respostas.

Mas é no momento em que Silvio Santos pergunta “quem quer dinheiro?” que todo mundo fica em estado de alerta. Além do famoso aviãozinho feito com notas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, o revólver da fortuna também é uma super atração.

Desse revólver, são “atirados na plateia” notas de papel com o símbolo do SBT, valendo R$ 50, e com fotos dos artistas, valendo R$ 10. Ao final do programa, essas notas são trocadas por dinheiro de verdade.

Mas todo cuidado é pouco quando se fala em pegar dinheiro voando no meio de dezenas de pessoas. Nesse momento, a nota não tem nome e muitas amizades feitas ao longo do dia são esquecidas, principalmente quando se vê um aviãozinho de R$ 100.

Até que se esteja com o dinheiro muito bem seguro na mão ou no bolso, ele não é seu. A lei não falada é a seguinte: o dinheiro é de quem pegar mais rápido.

Fim da gravação

No final da gravação dos quadros, Silvio Santos agradece a plateia, se despede e vai embora. Depois, todas as mulheres são encaminhadas para fora do estúdio.

Como já citei, antes de ir embora, as notas de papel, do revólver da fortuna são trocadas por dinheiro. Para recordação da participação e, de certa forma, demonstração de carinho, junto com as cédulas é entregue uma nota de papel com a foto do Roque.

Os bottons com os nomes são devolvidos e, por ter um tempo de gravação muito longo, mais lanches são distribuídos. No estacionamento, os ônibus das caravanas aguardam as passageiras.

Como participar da plateia do Silvio Santos?

Para participar da plateia do Programa Silvio Santos, é preciso ligar no número (11) 3687-3779 e se informar qual é caravana mais perto de sua residência. Diferentemente do auditório de outros programas, apenas mulheres podem participar da plateia.