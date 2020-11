Roteiro do Vinho de São Roque: guia para curtir pertinho de São Paulo

A pandemia impulsionou o turismo para regiões do interior mais próximas às capitais. A 50 km de São Paulo, uma opção para ir de carro é São Roque, que oferece o Roteiro do Vinho. De acordo com as redes sociais da organização, adegas, restaurantes e pousadas funcionam com cuidados, incluindo evitar aglomerações, uso de máscaras e higienização reforçada.

Como fazer o roteiro do vinho?

Com acesso por duas grandes rodovias, a Raposo Tavares e a Presidente Castelo Branco, São Roque tem sua história entremeada ao cultivo da uva e à produção de vinho. Em meados do século XVII, Pedro Vaz de Barros, fundador da cidade, ficou entusiasmado com as terras da região e, juntamente com os moradores, decidiu investir nelas.

O Roteiro do Vinho é uma oportunidade de conferir a tradição do local por meio de adegas, vinícolas, restaurantes, pesqueiros, fazendas, ranchos e pousadas, em meio à mata atlântica. Formado pela Estrada do Vinho, Estrada dos Venâncios e Rodovia Quintino, ainda oferece visitas a produções de alcachofras e hortaliças, trazidas pelos imigrantes europeus.

4 vinícolas e adegas do Roteiro do Vinho de São Roque

O Roteiro do Vinho de São Roque conta com mais de 10 vinícolas e adegas. Dependendo do estabelecimento, é possível fazer visitação, degustação, compras, experimentar produtos típicos. Confira algumas das opções:

Terra do Vinho

A adega Terra do Vinho é da família Oliveira Santos, que iniciou no mundo do vinho em 1966 e até hoje possui a cantina e espaço para degustação no local.

Contato: (11) 4712-8831

(11) 4712-8831 Funcionamento: Todos os dias, das 10h às 18h.

Vinícula Góes

Desde 1938, a família de Gumercindo Góes, um dos pioneiros produtores de vinhos do país, mantém o cuidado artesanal da produção das uvas à elaboração de seus vinhos e espumantes.

Localização: Estrada do Vinho, Km 9.

Estrada do Vinho, Km 9. Contato: (11) 4711-3500

(11) 4711-3500 Funcionamento: Todos os dias, das 8h30 às 18h

Vinícula Bella Aurora

Casa fundada na década de 20 por imigrantes portugueses, iniciou sua produção para consumo caseiro. A produção em escala comercial teve início em 1932, com mais de 80 anos, a Vinhos Bella Aurora mantém a tradição familiar na produção de saborosos vinhos.

Localização: Rodovia Raposo Tavares, Km 56,5

Rodovia Raposo Tavares, Km 56,5 Contato: (11) 4714-1000

(11) 4714-1000 Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 9h às 19h

Vinícula XV de Novembro

Fundada por Brasílio Augusto de Moraes e hoje administrada por seu filho e por seu neto, a Vinícola XV de Novembro já soma 60 anos de uma produção feita a partir de seus vinhedos selecionados.

Localização: Estrada do Vinho, Km 4,5.

Estrada do Vinho, Km 4,5. Contato: (11) 4711-2044 / (11) 97150-9584

(11) 4711-2044 / (11) 97150-9584 Funcionamento: Segunda à sexta, das 9h às 17h; Sábado, domingo e feriados, das 9h às 18h.

Onde se hospedar no Roteiro do Vinho de São Roque?

Devido à proximidade, é possível seguir o esquema bate e volta saindo de São Paulo. Mas, se não houver o famoso “motorista da vez”, que vai deixar de provar bebidas alcoólicas para poder pegar a estrada em segurança, ou se a ideia for descansar alguns dias pela região, o site do Roteiro do Vinho indica três hospedagens.

Pousada Recanto do Vaqueiro

Localização: Estrada dos Venâncios, 1.542

Estrada dos Venâncios, 1.542 Contato: (11) 4711-3119 / 99613-7097

Sítio da Terra e Arte

Localização: Estrada Brasília, 341

Contato: (11) 99922-4366/hamilton@sitiodaterraearte.com.br

Pousada Villa Ártemis

Localização: Estrada dos Venâncios, 2055

Estrada dos Venâncios, 2055 Contato: (11) 99141-9859/contato@villaartemis.com.br