BBB21: choro de Kerline vira piada na web; veja os memes

Kerline virou assunto nas redes sociais, e foi parar nos trends do Twitter por sua discussão com Lucas Penteado no BBB21, porém, esse não foi o único motivo pelo qual a sister chamou atenção. Como a web não perdoa, as ‘caras e bocas’ da influenciadora ao chorar se tornou motivo de piada entre os internautas nesta quinta-feira (28). Confira os melhores memes!

BBB21: Kerline chora após discussão com Lucas

Durante a primeira festa do BBB21, Lucas e Kerline se desentenderam. O brother ficou chateado e alegou que foi esteriotipado pela sister por ser negro depois de uma falsa cantada da modelo. Para se defender, ela afirmou ter ficado com um ator negro que fez a novela Malhação.

Kerline disse que foi vista como racista, durante uma conversa com Camilla de Lucas. Todavia, ela justificou que não ficou com Lucas por não ter gostado da brincadeira de cupido, em que ele tentou juntar casais no BBB21.

“Ele chegava e perguntava para todo mundo: ‘com quem você quer ficar?’, dizendo que ia ser o cupido. Eu fiquei incomodada”, afirmou a sister. Por outro lado, Lucas justificou que a sister “brincou com seus sentimentos” e chorou ao desabafar com Nego Di depois de sair da festa.

Lucas tentou conversar com a sister, mas a ‘DR’ não foi levada adiante por ela. “Tá tudo bem cara, você não me perdoar, mas você vai ver esse cara não agredindo seu espaço pessoal como mulher, como eu agredi antes. Porém eu quero ver também esse espaço como mina branca não agredindo meu espaço como homem negro, o que senti é isso, brincou comigo”, disse ele, mas a sister se afastou. “Fala o que você quiser”, completou Kerline.

Memes com Keline chorando

Apesar da sister ter se mostrado abalada com a situação, a web prestou mais atenção na expressão da sister ao chorar. As várias caretas de Kerline renderam inúmeros memes nas redes sociais, principalmente no Twitter.

“Medo de ir na cozinha à noite e encontrar a Kerline chorando #BBB21”, comentou a página ‘Memes do BBB1’ incluindo uma montagem com várias fotos da influenciadora chorando.

Kerline chegou a ser comparada com as personagens do filme de comédia ‘As Branquelas’.

Veja a reação da web:

Fiuk dá ‘cobra’ para Kerline no queridômetro do BBB21

Não foram apenas os internautas que se desagradaram com Kerline. Ontem, durante o primeiro ‘raio-x’ do BBB21, Fiuk escolheu o emoji de “cobra” para Kerline para colocar no queridômetro.

Enquanto conversava com os brothers na área externa da casa, Fiuk justificou sua atitude. “Claro que isso de cada um, querer falar ou não, mas eu vou assumir aqui para vocês e até para ela. Quem deu a cobra para ela (Kerline) fui eu. Ela fez uma brincadeira comigo que não esperava. E eu estou muito vulnerável aqui. A gente estava na sala e ela virou para mim e falou do meu cabelo. Falou que eu fiquei horas produzindo o meu cabelo, quis me tirar de artistinha chique”, contou o cantor.

O filho de Fábio Jr. completou: “Na boa, cobra não tem esse lado pesado, mas quando pintou a cara dela, eu falei: ela não é feliz para mim. Fiquei triste”, e Sarah concordou com o colega.