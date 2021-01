BBB21: entenda o que aconteceu entre Kerline e Lucas 

Durante a primeira festa, com tema ‘Réveillon’, nesta madrugada de quinta-feira (28), Lucas Penteado e Sarah brincaram de serem cupidos para que o primeiro beijo da edição do BBB21 acontecesse. No entanto, quando o ator foi conversar com Kerline, a sister disse que se sentiu ofendida e a confusão estava apenas começando.

Kerline se chateia com Lucas em festa do BBB21

Enquanto rolava a festa do BBB21, Lucas estava como cupido, mas não agradou Kerline e os dois conversaram. “A história é outra, você estava me empurrando pra outros caras dentro da casa”, disse a modelo, mas Lucas negou que tivesse feito isso. “Eu me senti oprimido, eu nunca peguei uma menina branca e tu branca chegou pra mim e falou ‘se pá eu pegava’”, explicou ele.

Depois a sister do BBB21 confessou que desmentiu que queria ficar com Lucas em conversa com Arthur. “Perguntei ‘e se eu ficasse com o cupido?’ pra ver qual era a dele pra ele se colocar em outro posicionamento, porque isso não é legal eu fiquei em uma saia justa”, afirmou.

3 – Depois de muito dar de cupido, Lucas procura Kerline que deixa a entender que quer beijar ele e depois desconversa as intenções que tem com o brother Vídeo: Reprodução | Rede Globo pic.twitter.com/7UavUdh3hY — Lucas Koka Penteado 🏀 (@koka_lucas) January 28, 2021

Kerline, ao ser perguntada sobre com quem ficaria, respondeu: "e se eu quiser ficar com o cupido?" Mas ela não falou sério e Lucas diz que se sentiu oprimido. "Eu nunca peguei uma mina branca, e tu, branca, chegou pra mim e falou: se pá pegava."#BBB21pic.twitter.com/gx1GkclsKj — Tracklist (@PortalTracklist) January 28, 2021

Lucas fica aos prantos e desabafa após discussão

Depois de uma longa discussão com Kerline na festa do BBB21, Lucas entrou na casa e desabafou com Nego Di e Karol Conka. Enquanto chorava ele disse que foi estereotipado pela sister e que a influencer apenas brincou com seus sentimentos.

Mais tarde, na sala, Lucas tentou conversar com a sister, que resistiu. “Tá tudo bem cara, você não me perdoar, mas você vai ver esse cara não agredindo seu espaço pessoal como mulher, como eu agredi antes. Porém eu quero ver também esse espaço como mina branca não agredindo meu espaço como homem negro, o que senti é isso, brincou comigo”, disse ele, mas a sister se afastou. “Fala o que você quiser”, completou Kerline.

BBB21: Pocah defende Lucas Penteado

Após Kerline reforçar à Pocah, Karol Conka e Nego Di sua chateação com a brincadeira de Lucas como cupido na primeira festa do BBB21 , a funkeira foi em defesa de Lucas Penteado no BBB21.

“Mas por que chegar para ele e dizer ‘E se eu quiser pegar o cupido? Você queria pegar ele? Por que você falou que queria?'” . Mas a modelo rebateu: “Eu não falei. Eu falei ‘E se eu quisesse pegar?'”. “Qual o sentido de falar isso?”, perguntou Pocah. “E qual é o sentido dele chegar e falar assim ‘Quem é que tu quer pegar que eu vou e faço agora o match?'”, continuou a influenciadora. “Mas é normal, outras pessoas chegaram para mim e falaram isso”, defendeu Conka.

No Twitter as opiniões dos internautas ficaram divididas sobre quem teria a razão no BBB21. O nome de Kerline foi parar nos trends topics como um dos assunto mais falados de hoje, na rede social, e a internet comentou a discussão entre os brothers.