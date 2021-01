BBB21: prova do anjo e big fone será neste sábado

A prova do anjo, aguardada pelo público do BBB21 nesta sexta-feira (29), só vai acontecer no início da tarde de sábado (30). O dia ainda reserva surpresas aos brothers e sisters com big fone, que vai tocar três vezes em pequenos intervalos. De acordo com Tiago Leifert, apresentador do reality show, o telefonema terá como objetivo definir quem será o primeiro emparedado da temporada.

Prova do anjo no BBB21

A prova do anjo vai acontecer por volta das 12h, após o toque de despertar dos participantes do BBB21. Primeiro, a produção fará um sorteio para distribuir vagas pela disputa do colar do anjo. O que significa que nem todos terão a chance de conquistar outras regalias como o almoço especial com direito a vídeos de mensagens dos familiares e amigos, e o dever de castigar dois inimigos.

O colar do anjo garante que ele (a) proteja um participante durante a formação de paredão que vai acontecer neste domingo (31). A Globo não divulgou informações de como será a primeira prova do anjo do BBB21.

Big fone

Outra dinâmica que vai agitar o dia dos participantes será o big fone. Tiago Leifert informou no programa desta quinta-feira (28) que o telefone vai tocar três vezes em pequenos intervalos de tempo.

“No sábado, vai tocar o big fone. Naquela mecânica que eu falei pra vocês que é completamente diferente. O big fone vai tocar de tarde nos intervalos do Caldeirão. Quando tocar a primeira vez, quem atender vai ter que indicar na hora três participantes ao paredão”, explicou.

O big fone tocará outras duas vezes, sendo que em uma, a voz misteriosa pedirá para quem atender a ligação salvar um dos três indicados do paredão. Na chamada seguinte, pedirá que mais um seja retirado do paredão, deixando uma única pessoa na berlinda. “E aí teremos o primeiro emparedado da temporada”, disse o comunicador.

Como será a formação do primeiro paredão?

O primeiro paredão do BBB21 será formado neste domingo (31) após o Fantástico, na Globo. Na dinâmica da semana de estreia, o anjo vai imunizar um participante primeiro. Logo em seguida, o líder Nego Di terá que indicar um concorrente ao paredão e justificar o voto em aberto.

A formação terá sequência com o sexteto imunizado pelo público (Fiuk, Juliette, Projota, Lumena, Viih Tube e Arthur) indicar o terceiro nome à berlinda. Eles terão que decidir o indicado em consenso, não restando dúvidas sobre a decisão, conforme Tiago Leifert disse no programa de estreia na última segunda-feira (25) de janeiro.

O quarto e último emparedado será decidido pelo voto da casa no confessionário. O mais votado vai para a berlinda. No entanto, após o paredão formado, três emparedados, exceto a indicação do líder, participarão da prova bate-e-volta. O vencedor se livrará da votação popular e do risco de eliminação.