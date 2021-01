BBB21: Nego Di vence prova e é o primeiro líder da edição

Nego Di e Lucas Penteado venceram a primeira prova do líder do BBB21, na noite desta quinta-feira (28). Essa é a segunda vez que a dupla vence uma prova no reality show. A primeira, foi uma de resistência valendo uma imunidade que acabou ficando com Lucas. Como a liderança não é compartilhada, a dupla teve que escolher com quem ficaria o poder do líder e com quem ficaria R$ 10 mil. Em consenso, Lucas optou por ficar com o dinheiro, enquanto Nego Di ficou com a liderança. Vote na enquete BBB21: quem o líder Nego Di deve indicar ao paredão?

Como foi a prova do líder no BBB21?

Divididos em duplas, os participantes foram colocados em lados opostos. O jogador do lado 1 tinha que abrir três cadeados para liberar peças de um quebra-cabeça (com figura de QR Code). Logo em seguida, passar por obstáculos e entregar uma peça por vez para o parceiro que estava no lado 2.

O segundo jogador de cada dupla tinha como objetivo pegar as peças e montar o quebra-cabeça em um painel. Logo em seguida, apertar um botão que indicava a realização da prova.

Lumena formou dupla com Viih Tube e saiu na frente na abertura dos cadeados. No entanto, a youtuber se atrapalhou na hora de montar o quebra-cabeça, sendo ultrapassada por Nego Di.

Como será formado o primeiro paredão.

O primeiro paredão contará com quatro participantes correndo o risco de eliminação. Primeiro, o big fone vai tocar no sábado (30) e um participante vai direto para a berlinda. Já no domingo (31), o Nego Di vai indicar um concorrente ao paredão após o anjo imunizar um aliado.

O terceiro nome do paredão será uma indicação do sexteto de imunes pelo público antes da estreia do BBB21 (Viih Tube, Fiuk, Lumena, Juliette, Arthur e Projota). Por último, a casa vai votar individualmente no confessionário e emparedar o quarto nome. No entanto, anda haverá uma brecha para se livrar da votação do público.

A dinâmica prova bate-e-volta retorna ao BBB21 após sucesso no BBB20. Na prova em questão, só participam os indicados pelo pela casa ou outras dinâmicas como por exemplo, o big fone. A indicação do líder é direta e não tem como escapar da votação do público.

Quando será a eliminação e como votar?

A primeira eliminação do BBB21 está marcada para acontecer no dia 2 de fevereiro, logo após a exibição da reprise de A Força do Querer. Para votar, é preciso fazer um cadastro no site oficial do programa no Gshow, escolher a opção de voto e validá-lo no captcha, sistema de verificação adotado pela Globo que evita ataques eletrônicos e comportamos robôs.