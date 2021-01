BBB21: Tiago Leifert revela prova do líder e fala sobre semana no reality

A Globo confirmou na edição ao vivo desta quarta-feira (27) que a primeira prova do líder do BBB21 será nesta quinta-feira (28). O anúncio foi feito pelo apresentador Tiago Leifert, de 40 anos, que ainda entregou detalhes das dinâmicas da primeira semana do reality show.

Como será a primeira prova do líder do BBB21

O público do BBB21 vai conhecer quem será o primeiro manda-chuva do reality show durante o quarto episódio da temporada. Tiago Leifert não seu detalhes de como vai funcionar a prova e nem explicou se os imunes (Lucas, Fiuk, Juliette, Projota, Arthur, Viih Tube e Lumena) participarão da disputa pela coroa. No entanto, o comunicador deu um spoiler sobre o que vai acontecer ao longo da semana de estreia do reality show.

De acordo com Leifert, prova do líder, anjo (e monstro) estão confirmados. O big fone vai tocar no sábado (30) durante a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras. Entretanto, o apresentador deixou no ar a possibilidade de dois Big Fones tocarem ao mesmo tempo.

“Amanhã tem Prova do Líder, depois dessa semana tem Prova do Anjo, amanhã, também, a gente combina todo o nosso esquema do Paredão de domingo e também como vai funcionar o Big Fone. O Big Fone vai tocar no sábado. E é uma dinâmica bem diferente. A gente fez algumas mudanças na mecânica do Big Fone. Ou Big Fones e eu explico tudo para vocês, amanhã!”, disse.

Quando será a formação de paredão e eliminação?

Após as dinâmicas como prova do líder, prova do anjo e big fone, no domingo (31) vai acontecer a primeira formação de paredão do BBB21. O processo de escolha dos emparedados vai depender das coordenadas do telefonema que os brothers e sisters vão receber, mas o poder do líder continuará soberano.

Conforme já anunciado pela Globo antes da estreia, o líder terá alguns poderes além do direito de indicar um concorrente para a berlinda. No entanto, a emissora só pretende revelar como a nova dinâmica funcionará durante a formação de paredão após a exibição do Fantástico.

Ainda no programa de domingo, os emparedados vão encarar uma prova-bate-e-volta, em que quem vencer se livra da votação do público. Por fim, a eliminação continuará sendo às terças-feiras.

Quem está imune?

Mesmo a casa tendo 20 moradores, as opções de voto dos brothers serão limitadas. Isso porque, 7 participantes estão imunes e não correm risco de eliminação. Lucas Penteado venceu a prova de resistência em dupla com Nego Di e conquistou o colar de imunidade em uma dinâmica de sorte.

Os dois tinham que escolher uma caixa de presente de uma marca patrocinada. Em uma estava o colar da imunidade, enquanto em outra, um playstation.

Fiuk, Juliette, Projota, Lumena, Viih Tube e Arthur conquistaram imunidade em votação disponibilizada no site oficial do BBB21 no Gshow. Durante 5 dias o público pôde escolher 3 integrantes da pipoca (anônimos) e 3 camarote (famosos) para entrarem no reality imunes. Além disso, em consenso, o sexteto terá que indicar um concorrente ao primeiro paredão da temporada do reality show que tem direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de Boninho.