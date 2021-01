Neymar vira comentarista de BBB e diz para quem está torcendo

O atacante Neymar Jr tem movimentado a internet ao comentar sobre a primeira semana do BBB 21. O camisa 10 do PSG, que na temporada passada também acompanhou o programa e apoiou Felipe Prior, desta vez não terá no lado oposto sua ex-namorada, Bruna Marquezine.

Isso porque a atriz, que na edição passada fez campanha para Manu Gavassi, revelou não ter nenhuma amiga no elenco deste ano. Na torcida por diferentes participantes no BBB 20, nunca se falou tanto do casal Brumar, quanto na época do reality show. Em lados opostos no ringue, embora houvesse pedidos para o retorno do casal, Marquezine e Neymar continuam separados.

Para quem Neymar torcerá no BBB21?

Embora a irmã do craque, Rafaella Santos, tenha revelado sua torcida ao ator Lucas Penteado. Neymar ainda não revelou para quem está torcendo nesta edição de BBB.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No entanto, nesta quinta-feira (28), o astro questionou se Projota não teria vencido a prova do líder. Estaria Neymar torcendo para o rapper? O curioso, é que o músico, assim como o atleta, são torcedores do Santos.

+ Saiba quanto Neymar custou ao PSG por jogo no ano de 2020

Neymar comenta sobre prova do líder do BBB

Nesta quinta-feira (28), ocorreu a prova do líder no reality show. Na disputa, cada dupla deveria montar um quebra-cabeça com imagem de um QR code. Então, um integrante da dupla tinha que completar um circuito e abrir três cadeados, para pegar as peças do quebra-cabeça e entregar ao outro participante. Quem terminasse primeiro de montar, deveria apertar um botão de finalizar.

A dupla composta por Nego Di e Lucas Penteado venceu a prova. No entanto, Neymar questionou se Projota não tinha apertado o botão primeiro e Boninho comentou.

Neymar o sistema é super seguro. Entendo a torcida, mas o Projota bateu uma fração depois. E foi de bobeira, ele terminou antes e esqueceu de bater. Gameplay — J.B. Oliveira (@boninho) January 29, 2021

Chororô no BBB: Neymar reclama dos brothers

Espectador e comentarista de BBB, Neymar publicou em seu twitter, na manhã desta sexta-feira (29), que os participantes do reality show estão choramingando demais.

Embora tenha sua vida de atleta, o atacante tem acompanhado a edição do programa e tem comentado sobre os participantes.

A galera do BBB21 chora mais que …. (continue a frase) 🤣🔥🎡 — Neymar Jr (@neymarjr) January 29, 2021

Neymar faz tweet sobre Juliette do BBB

Um dia antes da prova do líder, o atacante comentou sobre a participante Juliette. Apaixonada por Fiuk, outro integrante do reality, a paraibana de 31 anos vive dando investidas no ator, que tenta se esquivar. A advogada inclusive já disse que pretende casar e ter filhos com ele.

Em seu post, o jogador comentou o ocorrido e em tom de brincadeira, disse para Juliette acalmar.

Me atualizando nas fofocas … Juliette meninaaaaa 🤣🤣🤣🤣 calmô !! — Neymar Jr (@neymarjr) January 27, 2021

Dentro de campo

Líder do Campeonato Francês, com 45 pontos, o PSG volta a campo nesta segunda-feira (31), para enfrentar o Lorient, fora de casa. Com a mesma pontuação que o Lille, o time de Paris no entanto fica à frente por conta do saldo de gol.