Saiba o que o Big Fone tem a ver com a final da Libertadores

Palmeiras e Santos fazem neste sábado (30), a final da 61ª edição da Copa Libertadores da América. Definido desde a temporada passada, a decisão da principal competição de clubes do continente acontece em jogo único. E, dessa vez, a partida será no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, a partir das 17h. Contudo, a Rede Globo anunciou que o Big Fone do BBB21, tocará no mesmo horário que a partida da Libertadores.

Isso porque a emissora carioca não detém mais os direitos de transmissão do campeonato. Desde o retorno da competição após pausa por conta da pandemia de Covid-19, o SBT é quem transmite o torneio na TV aberta. Na fechada, os direitos ainda pertencem ao Grupo Disney.

Geralmente, o Big Fone toca no período da noite. No entanto, a Globo preparou uma entrada surpresa durante o programa “Caldeirão do Huck”, do apresentador Luciano Huck, e será exibido ao vivo, e não apenas no pay-per-view.

O que é o Big Fone?

Para quem não acompanha o reality, o Big Fone é um telefone que existe no confinamento, e que toca esporadicamente. Quem atende a chamada recebe uma mensagem que precisa manter em segredo até por um tempo determinado. Na maioria das ocasiões, o participante que chega primeiro ao telefone e atende, recebe um poder especial de indicação ao paredão ou de imunização.

Big Fone x Libertadores

A explicação da Globo alterar o horário da sua atração é simples. O reality é uma das sensações da emissora, no entanto, os olhares da maioria dos brasileiros estará para a grande final da Libertadores, envolvendo duas equipes do país.

Como a maior parte da audiência estará centrada no SBT, a emissora carioca então resolveu investir no BBB para trazer uma parte do público para seu canal. Após a Globo comunicar a alteração da ferramenta do programa, o canal de Silvio Santos respondeu por meio de uma postagem no Twitter.

O objetivo do SBT é bater a audiência de pontos de ibope na Grande São Paulo. No confronto entre Palmeiras x River Plate, pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores, a emissora chegou na média de 19.