Final da Libertadores: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Santos fazem neste sábado, 30 de janeiro, a final da 61ª edição da Copa Libertadores da América. Definido desde a temporada passada, a decisão da principal competição de clubes do continente acontece em jogo único. E, dessa vez, a partida será no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, a partir das 17h.

+ Saiba quem são os campeões brasileiros da Libertadores

Onde assistir a final da Libertadores?

A final da 61ª Libertadores terá transmissão do SBT na TV aberta para todo o Brasil. Téo José narra a partida, mas com comentários de Mauro Beting e Jorginho. Nas reportagens da emissora paulista, estarão André Galvão e Fernanda Arantes.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na TV fechada, a partida terá transmissão da FOX Sports. O jornalista Nivaldo Prieto narra a partida, mas junto de Paulo Calçade e Zinho nos comentários. Quem também participa da cobertura do jogo é o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon comentando a arbitragem. Ademais, Mendel Bydlowski, Gustavo Hofman, Eduardo de Meneses e Bibiana Bolson ficam na reportagem.

Prováveis Escalações de Palmeiras e Santos

O Peixe tem força máxima para o jogo e Cuca então deve praticamente repetir a escalação da equipe que venceu o Boca Jrs por 3 a 0, no jogo da volta da semifinal. A única alteração, deve ser o retorno do goleiro John para a vaga de João Paulo.

Santos: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

O técnico Abel Ferreira não revelou a escalação do Palmeiras para a final da Libertadores. O Verdão terá força máxima para o confronto, no entanto técnico tem dúvidas no ataque. Com Luiz Adriano garantido na equipe titular, Rony ou Willian devem herdar a segunda vaga na frente.

Palmeiras: Weverton, Viña, Gustavo Gómez, Kusevic e Marcos Rocha; Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino; Rony (Willian), Raphael Veiga (Gabriel Verón) e Luiz Adriano.

Quem apita a final da Libertadores?

O argentino Patricio Hernán Loustau, árbitro FIFA desde 2011, é quem arbitrará a final única da Libertadores. Na primeira divisão argentina há 12 anos, Loustau já comandou duas finais da Copa Argentina, em 2016 e 2018. Em seu currículo, também soma uma arbitragem na semifinal entre Flamengo e Grêmio, na temporada passada, mas também um Gre-Nal na quarta rodada da Libertadores de 2020/21.

Os conterrâneos Ezequiel Brailovsky e Diego Bonfa auxiliam Loustau. No entanto, Mauro Vigliano comanda o VAR.

Quadro de arbitragem completo da final da Libertadores

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Árb. Asist. 1: Ezequiel Brailovsky (Argentina)

Árb. Asist. 2: Diego Bonfa (Argentina)

4to. Árbitro: Dario Herrera (Argentina)

5to. Árbitro: Julio Fernandez (Argentina)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

AVAR: Jhon A. Ospina (Colômbia) AVAR 2: Juan P. Belatti (Argentina)

AVAR 3: Fernando Rapallini (Argentina)

Asesor de Árbitros: Nilson Moncao (Brasil)

Quality Manager: Sergio Correa (Brasil)

Como Palmeiras e Santos chegam para o jogo

O Verdão chega à final com um aproveitamento de 80,5% dos pontos. Em 12 jogos, o Alviverde então venceu nove, empatou dois e perdeu apenas um confronto – o segundo jogo da semifinal. No total, a equipe fez 32 gols, mas levou apenas seis. O time que começou a competição nas mãos de Vanderlei Luxemburgo, hoje, tem no comando o português Abel Ferreira, que deixou pelo caminho: Delfín (oitavas), Libertad (quartas) e River Plate (semi).

Assim como o Palmeiras, o Peixe também trocou seu treinador ao longo da temporada. A equipe que começou com o também português Jesualdo Ferreira, hoje tem Cuca no comando técnico. O Santos tem um bom aproveitamento, mas inferior ao de seu rival: 75%. São oito vitórias, três empate, mas apenas uma derrota nesta Libertadores. A equipe praiana ainda fez 18 gols, no entanto levou nove. No mata-mata, o Peixe eliminou: LDU (oitavas), Grêmio (quartas) e Boca Juniors (semi).