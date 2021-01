Veja como enviar mensagem para o BBB21 e participar do CAT

O BBB21 fez a sua estreia na noite desta segunda-feira (25) na Globo e as novidades da nova edição ainda não acabaram. No segundo episódio do reality show nesta terça-feira (26), o CAT BBB, apresentado por Rafael Portugal, estará de volta após sucesso estrondoso na edição passada do confinamento global. O quadro usa de bom humor para analisar acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil e comentários dos fãs da atração. Mas, afinal, como mandar mensagem para o CAT BBB? O DCI conta.

Como mandar mensagem para o CAT BBB21?

O CAT BBB é um quadro do BBB21 que será exibido às terças-feiras antes da eliminação de cada semana no reality show. A atração tem apresentação de Rafael Portugal e mistura humor com conselhos e observações ácidas. O público, aliás, pode e deve participar do programa. Para enviar mensagem e ter a chance de aparecer no CAT BBB, é preciso entrar em contato com a Globo através das principais redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter.

O CAT BBB também recebe opiniões através da hashtag #BBB21 no Twitter. A tag é usada por fãs para comentar a exibição do BBB21 no modo segunda tela e em tempo real. Normalmente, figura entre os assuntos mais comentados do Brasil e do mundo.

Rafael Portugal é confirmado no CAT do #BBB21. pic.twitter.com/j2f4l1O3ra — Séries TV Show BR (@SeriesTWBZ) January 26, 2021

Telefone do CAT

Para o BBB21 não é mais possível reclamar dos participantes do reality show ou fazer qualquer observação por telefone. Isso porque, a Globo desativou o CAT (Central de Atendimento ao Telespectador) e demitiu todos os funcionários do departamento em São Paulo e no Rio de Janeiro em maio de 2020, logo após o sucesso do quadro inspirado na central.

Ao UOL, a Globo enviou uma nota em que confirma o fim do departamento e reforça que o relacionamento com os telespectadores vai acontecer através do aplicativo da emissora e redes sociais.

“A Globo sempre manteve canais diversos de relacionamento com o público. Com o avanço da tecnologia, abriram-se novas possibilidades de fazer essa troca tão próxima com o nosso público e é na direção delas que estamos evoluindo. Novos canais serão experimentados, além dos que já existem: como as conversas permanentes em nossos perfis nas redes sociais, os colaborativos dos nossos sites, aplicativos de mensagens etc.”, disse a emissora, à época.

Como será o CAT no BBB21

O CAT BBB do Big Brother Brasil 21 promete novidades. Em entrevista ao site oficial do reality show no Gshow, Rafael Portugal deu a entender que o quadro será uma fonte segura de spoilers sobre o BBB21. “Adoro interagir com o público e nesta edição vou contar com a ajuda deles mais uma vez. Quero brincar de spoiler”, disse ele, sem entregar maiores detalhes.

O quadro de sucesso vai mostrar um Rafael mais afiado que o visto na edição passada. O apresentador vai comentar dinâmicas, provas, festas e os barracos dos participantes da casa de uma maneira engraçada com um toque ácido. Além disso, as observações do público da atração não vão passar despercebidas.

O apresentador também destacou sua expectativa para o CAT BBB. “Você não está entendendo que eu estou ansioso desde o momento em que a Thelminha ganhou. Eu já estava pensando no BBB 21 naquele dia”, disse ele.