AGORA: quem sai do BBB 23 hoje, dia de resultado do 10º paredão

BBBO dia em que iremos descobrir se Domitila Barros, Fred Desimpedidos ou Gabriel Santana vai deixar a casa chegou! Nesta terça-feira (21), a votação do Gshow será encerrada e Tadeu Schmidt revelará quem sai do BBB 23 hoje com o título de décimo eliminado da temporada.

Quem está sendo o mais votado no BBB 23?

Fred é o mais votado para sair do BBB 23 desde que a enquete do UOL foi publicada. A situação do brother não mudou, apesar de algumas oscilações na porcentagem. Atualmente, na faixa das 07h00 desta terça, o brother tem 59,09% dos mais de 74 mil votos somados até então.

Domitila Barros é a segunda colocada da parcial, com 31,69%. Em último, Gabriel Santana apresenta poucas chances de sair e respira com tranquilidade, somando apenas 9,22% dos votos para sair.

É bom lembrar que a enquete do UOL não define quem sai do BBB 23 hoje ou afeta de qualquer forma o jogo, ela serve apenas de espelho da votação oficial do reality show.

Quem sai do BBB 23 hoje já vai direto para a casa do reencontro

O resultado do paredão de hoje, o décimo da temporada, será diferente. Quando alguém entre Fred, Domitila e Gabriel deixar a casa, esse brother ou sister não irá para entrevistas ou hotel, e se dirigirá para a casa do reencontro. Neste novo confinamento, o participante irá encontrar os outros eliminados da temporada.

Os ex-participantes permanecerão nesta casa do reencontro até quinta-feira (23). Durante este tempo, o público estará votando para decidir quem serão os dois participantes que voltarão na repescagem.

Que horas começa o BBB 23 hoje, dia de eliminação

O Big Brother Brasil está marcado para começar às 22h30 hoje, terça-feira de eliminação (21), depois da novela Travessia. A atração ficará no ar até às 23h55, quando cederá espaço para Onde Está Meu Coração.

No programa de hoje, o público irá acompanhar um resumo de como foi o jogo da discórdia de ontem, os principais momentos da madrugada e ao longo do dia desta terça, mais os quadros O Brasil Tá Vendo, CAT BBB e de Rafa Tuma. No final do programa, o apresentador fará seu habitual discurso e revelará o nome do novo eliminado.

Como votar no Gshow BBB 23?

A votação do Gshow será encerrada ainda hoje, mas ainda há várias horas para votar. Se você quer eliminar Gabriel, Domitila ou Fred, é necessário ter uma conta no site oficial do reality show. O passo a passo é rápido, simples e gratuito.

Passo 1: acesse o site do Gshow e depois clique na aba lateral direita para encontrar a página oficial do Big Brother Brasil. Você pode ir direto para essa página se usar o endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Em seguida, clique na enquete do BBB 23 e o site pedirá por um login;

Passo 2: caso não tenha o seu cadastro, deve começar a fazê-lo agora. Clique em "cadastre-se" e informe nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site;

Passo 3: finalize o processo ao selecionar a caixinha dos termos de uso e política de privacidade e aperte o botão "cadastrar" para terminar. Depois, volte para a página do BBB 23;

Passo 4: agora é só clicar novamente na enquete e desta vez você conseguirá votar. Selecione o nome de Fred, Domitila ou Gabriel e depois aperte a caixinha da verificação de robôs, o "sou humano";

Passo 5: aguarde pela confirmação do seu voto que aparecerá na tela. Depois, se quiser repetir o processo é só apertar "votar novamente" quantas vezes quiser.