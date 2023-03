Como está a votação do BBB 23 no 10º paredão AGORA ATUALIZADA

Como está a votação do BBB 23 no 10º paredão AGORA ATUALIZADA

Gabriel Santana, Domitila Barros e Fred Desimpedidos brigam pela permanência no jogo no décimo paredão da temporada. A votação do BBB 23 está a todo vapor e as parciais já indicam quem deve sair do confinamento da TV Globo nesta terça-feira, 20/3.

Votação do BBB 23 aponta saída de Fred

A parcial da votação do BBB 23 no UOL indica que a situação está feia para Fred. O jornalista está na liderança da enquete com folga e soma 65,06% da rejeição.

Domitila está em segundo lugar com uma porcentagem mais segura, 24,14% dos mais de 22 mil votos computados até agora, 07h00 desta segunda (20). Gabriel Santana está mais tranquilo na última colocação, somando apenas 10,79% dos votos para sair neste paredão.

Vote na enquete do DCI e veja o resultado da votação do BBB 23 em tempo real:

Quem foi para o paredão hoje no BBB 23?

Domitila: a miss Alemanha de 38 anos foi a primeira participante a pisar na berlinda desta semana. Ela foi a indicação da líder Bruna Griphao e está em seu quinto paredão. No total, ela foi enviada a sete berlindas, mas teve sorte de escapar de duas delas com a prova bate e volta e só competiu de fato em cinco. A sister não teve direito a uma vaga no bate e volta da semana devido a ser o voto da líder e agora só pode se livrar com a ajuda do público.

Fred: este é o segundo paredão do ex-marido de Boca Rosa. O jornalista de 33 anos de idade foi enviado a berlinda como um dos participantes mais votados pela casa esta semana. Ele foi foco dos jogadores do quarto fundo do mar, com exceção de Marvvila, que votou diferente do restante dos moradores do quarto. O brother saiu do vip de Bruna essa semana porque foi escolhido para o castigo do monstro.

Gabriel: o ator de 23 anos também acabou no 10º paredão por causa dos votos da casa. Ele foi alvo dos jogadores do quarto deserto. O brother foi o segundo melhor na prova bate e volta desta semana, que exibia boa memória, mas acabou sendo superado por Marvvila, que venceu sua terceira prova bate-volta seguida.

Votação Gshow - Como fazer para votar no BBB 2023?

A votação do BBB 23 oficial é realizada no Gshow. Por lá você encontra a única enquete que de fato afeta o jogo, já que parciais como a do UOL, DCI, ou outros sites servem apenas de amostragem do comportamento das torcidas na berlinda.

Para votar no Gshow existe a exigência de ter uma conta no site. Pode ficar tranquilo que o passo a passo é simples, prático e não é preciso pagar nada para conseguir votar.

1 - O primeiro passo é acessar o site do Gshow e depois clicar na aba lateral direita para encontrar a página do Big Brother Brasil. Você pode ir direto para essa página com o endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

2 - Depois, você deve clicar na enquete do BBB 23 que aparece logo no começo desta página. Quando você tentar clicar em um dos participantes para votar, o site te informará que é necessário fazer login em sua conta para conseguir continuar. Caso não tenha a sua, clique em "cadastre-se";

3 - Informe alguns dados pessoais ao site, como nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará na sua conta. Depois, finalize o processo ao selecionar a caixinha dos termos de uso e apertar o botão "cadastrar";

4 - Agora, volta para a página do BBB 23 e clique novamente na enquete. Você deve selecionar o brother que quer eliminar entre Fred, Domitila e Gabriel Santana e depois confirmar sua decisão apertando a caixinha da verificação de robôs, "sou humano";

5 - Você receberá a confirmação de seu voto. Se quiser repetir o processo é só clicar no botão "votar novamente" e pronto!