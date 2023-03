Vai ter repescagem no BBB 23 após expulsão de Guimê e Cara de Sapato?

Recentes expulsões e desistência no meio do jogo levantam possibilidade de repescagem no BBB 23 - Foto: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt

Apenas dez participantes continuam na busca pelo prêmio milionário do Big Brother Brasil 2023. O reality show já perdeu três participantes fora do cronograma, um que desistiu e dois que foram expulsos, e pode ter que mexer os pauzinhos para esticar o programa até abril. A possibilidade de uma repescagem no BBB foi levantada por parte do público, que questiona na web se alguém voltará ao jogo.

Nove competidores deixaram o programa nos paredões semanais do reality show e já estão seguindo com a vida pós-reality aqui fora. Faltam cerca de 40 dias para o final do BBB 23, que tem previsão para o dia 25 de abril, de acordo com a contagem dos dias que é exibida no telão da sala dos brothers.

Por enquanto, não há nenhum indício de que os planos da produção do reality show sejam de trazer algum participante de volta à casa a essa altura do jogo. No entanto, é possível que algumas dinâmicas façam a competição ganhar mais tempo, como um paredão falso, por exemplo.

Além disso, também existe a chance de as últimas semanas não serem tão intensas como em outras edições, com eliminações próximas umas das outras. Por enquanto, a Globo não revelou medidas para a situação.

Quem foi expulso do BBB 23?

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos na noite do dia 16 de março, quinta-feira. A dupla não foi chamada com antecedência no confessionário para ser avisada da decisão e recebeu a notícia ao mesmo tempo em que o público e os demais participantes, no programa ao vivo.

Ambos foram retirados do jogo por atitudes que tiveram durante a festa do líder Guimê, que começou no final da noite do dia 15 e seguiu por toda a madrugada do dia 16. O funkeiro passou a mão no corpo de Dania Mendez sem o consentimento da mexicana e o lutador de MMA tentou beijar a participante convidada mais de uma vez durante a comemoração.

A produção avaliou a situação e analisou que os dois passaram dos limites com a influenciadora digital e que por isso deviam ser retirados da casa.

Quem desistiu do Big Brother 2023?

No dia 17 de fevereiro, Bruno - conhecido como "o Gaga" no confinamento - apertou o botão de desistência e deixou o reality show. Ele havia retornado de um paredão quadruplo há poucos dias e justificou aos colegas que estava sofrendo com ansiedade, por isso precisava deixar o programa.

Após a breve despedida dos competidores, ele entrou no confessionário, conversou com a produção sobre seus motivos e foi embora.

Quem saiu e poderia voltar em uma repescagem no BBB 2023?

Nove participantes deixaram a casa pelos paredões semanais do reality show até agora e poderiam retornar em uma possível repescagem no BBB 23. Sete deles são do time pipoca, enquanto apenas são do grupo de famosos.

Marília

A maquiadora, conhecida como "cabrita", foi a primeira participante a deixar o jogo. Ela e sua dupla Fred Nicácio foram votados no primeiro paredão para ir ao quarto secreto. Por lá, uma nova votação foi aberta, desta vez para eliminar. Ela então recebeu 52,7% dos votos para sair e perdeu a disputa de permanência para o colega médico.

Gabriel Tavares

Gabriel Tavares deixou o jogo na semana seguinte, alvo no segundo paredão da edição. Ele competiu contra Domitila Barros e Cezar Black e levou a pior, somando 53,3% dos votos para sair. Gabriel foi o vencedor masculino da casa de vidro da edição e viveu um romance polêmico com Bruna Griphao na casa.

Tina

Uma das possibilidade de uma repescagem no BBB 23 é a modelo angolana Tina, que foi a terceira participante eliminada do BBB 23. A integrante do grupo pipoca saiu com 54,12% dos votos em um paredão contra Cezar (43,21%) e Gabriel Santana (2,67%).

Paula

Paula deixou o reality show na quarta semana e mantém até agora a maior rejeição da temporada. Mesmo em um paredão quadruplo, a biomédica recebeu uma alta porcentagem, 72,5% dos votos para sair. Ela competiu contra Bruno (25,68%), MC Guimê (2,07%) e Amanda (1,75%).

Cristian

Cristian foi o quinto eliminado do BBB 23. O brother recebeu 48,32% dos votos e por enquanto tem a menor rejeição da temporada. Ele competiu contra Fred Desimpedidos e Ricardo Alface, que na época eram aliados e amigos no jogo. O jornalista teve apenas 11,29% e o biomédico 40,39%.

Gustavo

Gustavo saiu do programa na semana turbo. Ele caiu no paredão por causa do poder supremo de MC Guimê, que atendeu o big fone e por isso pôde trocar qualquer participante da berlinda. No dia da decisão, o cowboy recebeu 71,78% dos votos do público, ocupando o topo da lista de rejeição da temporada.

Fred Nicácio

Fred Nicácio foi eliminado do programa no sétimmo paredão, que competiu contra Cara de Sapato e Cezar Black. O médico recebeu 62,94% dos votos para sair, enquanto o lutador de MMA ficou com 36,23% e Cezar com apenas 0,83%.

Key Alves

Key Alves foi eliminada no oitavo paredão da edição com 56,76% dos votos, em uma batalha contra Sarah Aline (41,92%) e Domitila Barros (1,32%). Se fosse escolhida para uma possível repescagem no BBB 23, a sister teria tirado a sorte grande duas vezes, porque logo após sua saída da casa, já embarcou para outro reality show. Ela foi selecionada para participar do intercâmbio entre participantes do BBB 23 e La Casa de Los Famosos, que trouxe Dania Mendez ao Brasil.

Larissa

Larissa ganhou sua eliminação na nona berlinda da temporada. A sister competiu contra três adversários, Cezar Black, Domitila Barros e Ricardo Alface. Ela recebeu 66,75% dos votos, uma das maiores rejeições da temporada e deixou o programa.

O biomédico somou a segunda mais porcentagem deste paredão, 29,22%, enquanto Domitila e Cezar mal passaram perto da porta de saída, a miss ficou com 3,27% e o enfermeiro apenas 0,76%.