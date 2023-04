Amanda, Aline e Cezar estão no 14º paredão do BBB 23

Os brothers foram pegos de surpresa após mais uma eliminação nesta terça, 11, e formaram uma berlinda surpresa. Quem está no 14º paredão é Amanda, Aline e Cezar e agora o trio disputa a preferência do público até a próxima quinta, 13, quando mais um deles será eliminado.

A votação da enquete BBB 23 está aberta.

O 14º paredão começou a ser formado na noite de terça, logo após a eliminação Fred, com a disputa da Prova do Líder. A disputa teve Amanda e Sarah na final, mas foi a psicóloga a vencedora. Ela mandou a médica direto para a berlinda.

Em seguida, a casa votou na sala e os dois mais votados foram para o paredão: Cezar e Aline.

Cezar votou em Aline

Domitila votou em Aline

Alface votou em Cezar

Aline votou em Cezar

Larissa votou em Cezar

Bruna votou em Cezar

Amanda votou em Cezar

VOTAÇÃO DO BBB 23

Quem está no paredão pela indicação do Líder: Sarah

Escolhido pela casa: Cezar e Aline

Como votar no Gshow para eliminar?

O público pode participar da votação no Gshow até quinta-feira, dia da eliminação. Basta ter um cadastro gratuito Globo.com para votar inúmeras vezes.

Passo 1: acesse o Gshow no navegador de seu smartphone ou computador. Também é possível baixar o aplicativo para iOS ou Android;

Passo 2: clique na enquete 'quem você quer eliminar do BBB 23?', disponível na página inicial, para ser redirecionado para a votação de quem está no paredão;

Passo 3: antes de prosseguir, o sistema irá pedir que você se identifique. Faça seu login inserindo o e-mail e senha cadastrados ou registre-se inserindo os dados solicitados, como nome completo, cidade de residência e data de nascimento. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade;

Passo 4: clique no nome de quem você deseja eliminar do programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano';

Passo 5: aguarde o voto ser computado. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Quando será o resultado do paredão?

Mais um brother deixará o confinamento na quinta, 13. A dinâmica faz parte de mais uma semana turbo do BBB 23, que eliminará três participantes nos próximos dias para chegar até a final com apenas três jogadores.

Depois da eliminação, é possível que mais uma berlinda seja formada. Os detalhes da dinâmica serão anunciados pelo apresentador Tadeu Schmidt nos próximos dias.

Já o eliminado da vez participa de várias entrevistas ao longo da semana, começando com o Bate-Papo BBB com Patrícia Ramos e Vivian Amorim, no Globoplay, e o café da manhã no Mais Você na quarta-feira. No mesmo dia, à noite, ele participa do BBB - A Eliminação no Multishow.

O BBB 23 ainda precisa eliminar mais cinco brothers até o dia 25 de abril, data da final. Os três brothers que chegarem até o último dia de confinamento concorrem ao prêmio que já ultrapassa o valor de R$ 2 milhões e o título de vencedor da temporada.

O segundo colocado leva para casa o valor de R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar fica com R$ 50 mil, além dos prêmios conquistados ao longo da temporada.

A final do BBB 23 contará com a presença dos participantes eliminados por votação popular, sem Cara de Sapato, Mc Guimê e Bruno Gaga. Também haverá shows de Iza, Mumuzinho, Carlinhos Brown e Lauana Prado antes do anúncio do nome do grande vencedor.

Quem ainda está no BBB 23?

Aline Wirley (cantora e ex-Rouge); Amanda (médica); Bruna Griphao (atriz); Cezar (enfermeiro); Domitila Barros (modelo e ativista social); Ricardo (biomédico); Sarah Aline (psicóloga); Larissa (personal trainer).