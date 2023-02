Assistir BBB 23 ao vivo grátis, dia de eliminação (14/02)

Hoje é dia de eliminação no Big Brother Brasil! Além da TV, é possível assistir BBB 23 ao vivo pela internet e acompanhar a saída de mais um brother da casa. Logo após a novela Travessia, o público descobre quem entre Amanda, Bruno, Mc Guimê e Paula deixará a disputa pelo prêmio milionário.

O BBB 23 hoje começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa tem duração de 1h15 e fica no ar até às 23h50.

BBB 23 enquete UOL parcial

Como assistir BBB 23 grátis?

É possível acompanhar o programa gratuitamente pela televisão ou internet. O Globoplay, plataforma de streaming da Globo, disponibiliza o sinal ao vivo mediante cadastro gratuito.

Pela TV: sintonize na Globo no horário indicado.

Assistir BBB 23 pela internet: é possível assistir o programa pelo Globoplay. Siga os passos:

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou celular. Se preferir, baixa o aplicativo disponível para iOS e Android.

2- Clique no canto superior direito para entrar na plataforma ou se registrar. Se você já tem uma conta Globo.com, insira o e-mail e a senha cadastrada. Também é possível fazer login usando contas do Facebook e Google.

3- Novos usuários devem se registrar na plataforma de streaming. Clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados pela plataforma, como nome completo, data de nascimento, gênero, cidade de residência, e-mail e crie uma senha. Também é necessário aceitar os termos de uso e política de privacidade.

4- Concluído o login ou cadastro, retorne para a página inicial e clique em 'Agora na TV'. A transmissão será iniciada em poucos segundos.

Quem está no paredão do BBB 23?

Amanda, Bruno, Mc Guimê e Paula são os brothers que estão no paredão quádruplo desta temporada. A berlinda foi formada no último domingo, 12.

Bruno foi o primeiro emparedado da vez. O alagoano foi puxado por Gustavo ainda na quinta-feira, quando o caubói atendeu ao Big Fone.

Mc Guimê foi indicado sem direito a disputar a Prova Bate e Volta também por Gustavo, que venceu a Prova do Líder pela segunda semana consecutiva. Paula também foi para a berlinda através do Poder Curinga arrematado por Key Alves. Amanda foi a mais votada da casa junto com Fred Nicácio, que escapou do paredão na Prova Bate e Volta.

A enquete BBB 23 do DCI aponta que Bruno deve ser o eliminado de hoje. O atendente de farmácia lidera com 60,3% dos votos, enquanto Paula está na segunda posição com 32,7% de rejeição do público. Amanda e Guimê têm apenas 4% e 3%, respectivamente.