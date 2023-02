Enquete BBB 23 UOL ATUALIZADA agora: porcentagem de quem sai hoje

O quarto paredão da temporada irá ser definido hoje, terça-feira (14), e o público já quer se adiantar e descobrir quem vai deixar o programa. A enquete BBB 23 do UOL atualizada já mostra como está o andamento da votação e o provável eliminado desta berlinda.

Como está a enquete BBB 23 do UOL agora?

A enquete BBB 23 UOL tem indicado a saída de Bruno. Na consulta mais recente na parcial, às 08h00 desta terça-feira de eliminação, o brother está em primeiro lugar na votação, com 48,84% da rejeição.

Paula fica em segundo lugar com 39,47% dos mais de 115 mil votos somados até agora. MC Guimê está em uma colocação confortável e soma 7,39% dos votos. Amanda tem ainda mais sorte e soma apenas 4,31% na lanterna da enquete BBB 23.

A saída de Bruno vem sendo apontada pela enquete BBB 23 do UOL desde a manhã de ontem, segunda-feira. Paula assumia a liderança por volta das 07h00, mas conforme as horas foram passando, ela foi superada por Bruno, que não saiu mais do topo da parcial.

Às 10h00, ele já assumia o primeiro lugar com 42,59%, enquanto Paula tinha 41,91% e começava a se afastar do brother. Os números do alagoano foram subindo ao longo do dia e às 21h30 já era de 54%. Desde então, o resultado apontado pela parcial não mudou e Bruno continua indicado como o provável quarto eliminado.

É bom lembrar que a enquete do UOL não afeta o jogo diretamente. A parcial serve de espelho da votação e mostra ao público as chances de cada brother, porém, a única oficial do reality show é a do Gshow.

Gshow - Até que horas pode votar?

A votação oficial do programa ocorre no Gshow até o horário do programa ao vivo, que começa às 22h25 e fica no ar até às 23h50 nesta terça-feira. O apresentador Tadeu Schimdt irá informar o público e os confinados quando a enquete for encerrada.

Como ainda há bastante tempo para votar, vamos te mostrar o passo a passo de como conseguir eliminar alguém entre Amanda, Paula, Bruno e Guimê neste quarto paredão do BBB 23.

1 - Para conseguir votar no Gshow (https://gshow.globo.com/) é necessário ter uma conta por lá. Então o primeiro passo quando você entrar no site será acessar o menu que fica na lateral superior esquerda e apertar no final dela "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

2 - Agora, você deve clicar em "cadastre-se" e em seguida informará os seguintes dados: nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Para finalizar, irá selecionar a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e depois apertar "cadastrar";

3 - Você já tem seu registro no site, agora é hora de votar. Acesse a página do BBB 23 no menu ou siga direito com o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Clique na enquete BBB 23 que estará logo no começo da página;

4 - Escolha se vai querer eliminar Amanda, Bruno, Paula ou MC Guimê neste quarto paredão. Após clicar no brother ou sister, selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Você deve aguardar alguns segundos e então uma mensagem aparecerá na sua tela informando que seu voto foi computado;

5 - Se quiser votar mais vezes, você pode apertar o botão "votar novamente". Pode ficar tranquilo que não há limite por conta ou IP, então você pode votar sem parar até a enquete ser encerrada de vez pelo programa da Globo.

