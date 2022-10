Globo divulga marcas patrocinadoras do BBB 23; veja lista

As marcas patrocinadoras do BBB 23 foram divulgadas pela Globo nesta sexta-feira, 14. Ao longo da próxima temporada, com estreia prevista para janeiro, serão 14 empresas que vão aparecer em provas e ações, sendo que algumas delas já estiveram em outras edições.

Quais são as marcas patrocinadoras do BBB 23?

As marcas patrocinadoras do BBB 23 são: Americanas, Seara, Stone, Amstel, Pantene, Downy, Tik Tok, Hypera Farma, Above, McDonald’s, Quinto Andar, Ademicon, Gm e Zé Delivery. De acordo com informações do portal Meio e Mensagem, todas as cotas para a próxima edição já estão vendidas.

Assim como nos outros anos do programa, as cotas do Big Brother Brasil são divididas em grupos. Cada categoria possui um preço: a mais cara de todas é a Cota Big, para patrocinadores master do programa, que custa R$105,1 milhões para os cofres das empresas. Americanas, Seara e Stone são as marcas que fazem parte desta categoria neste ano.

A segunda categoria mais cara é a Cota Camarote, com o valor de R$80,2 milhões. Fazem parte deste grupo as empresas Amstel, Pantene, Downy e o Tik Tok, que entra como patrocinador do programa pela primeira vez. Até o ano passado, a plataforma de streaming era patrocinadora de A Fazenda 2022, reality exibido pela Record, emissora concorrente.

Há também a Cota Brother, por R$15,6 milhões. Quem adquiriu espaços nesse grupo foram as empresas Hypera Farma, Above, McDonald’s, Quinto Andar e Ademicon.

Além dos principais grupos, há outras marcas patrocinadoras do BBB 23 que adquiriram espaços menores na atração, como é o caso da Chevrolet e Zé Delivery. Já o posto de mercado oficial da atração ficou com o Carrefour, pela primeira vez.

As marcas costumam aparecer não só nos intervalos da edição, mas em provas, ações, festas e outras dinâmicas realizadas ao longo da temporada. Os brothers podem concorrer a mimos proporcionados pelas empresas, incluindo carros, almoços, produtos eletrônicos, entre outros, de acordo com o desempenho nas atividades.

Quando começa o BBB 23?

O BBB 23 começa em 16 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela das nove. A emissora já divulgou que os participantes serão divididos mais uma vez entre Pipoca, grupo dos anônimos, e Camarote, com famosos convidados. Tadeu Schmidt retorna como apresentador da atração.

A emissora ainda não deu mais detalhes, mas o prêmio para o vencedor do programa vai mudar – o valor é de R$1,5 milhão há doze anos. Além disso, os brothers poderão ver a quantia mudar ao longo da temporada.

O programa retorna com as dinâmicas já conhecidas pelo público, incluindo prova do líder, do anjo, bate-volta, resistência e as festas.

Quem vai participar do BBB 23?

Quanto aos participantes, ainda não há data para a divulgação da tão aguardada lista, que costuma sair apenas poucos dias antes da estreia da atração da Globo. No entanto, alguns possíveis nomes já começam a circular na web.

De acordo com informações da Isto É Gente, Boninho já teria fechado com dois influenciadores digitais. Uma delas seria Pâmela Drudi, de 22 anos. A famosa é seguida por quase 4 milhões de pessoas em sua página Instagram e ficou famosa ainda na adolescência quando criou um canal no YouTube, onde posta vídeos sobre sua rotina, maquiagem, entre outros assuntos.

O segundo confirmado seria Renato Shippee, famoso por dar vida à personagem Karen Kardasha no Instagram. Usando um filtro para simular o rosto feminino, o influenciador digital dá conselhos amorosos. A persona criada pelo rapaz é uma mulher casada com um milionário, que ostenta uma vida de luxo e ensina outras mulheres a ‘não serem trouxas’ em relacionamentos. Hoje, a conta ultrapassa os 6 milhões de seguidores.