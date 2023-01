Canal fechado transmite 60 minutos do pay-per-view após fim do programa ao vivo

BBB 23 no Multishow: aprenda a assistir o reality ao vivo no canal

BBB 23 no Multishow: aprenda a assistir o reality ao vivo no canal

O BBB 23 no Multishow começa logo depois do fim do programa ao vivo na Globo. O canal fechado transmite cerca de uma hora do pay-per-view, mostrando o que acontece depois que a edição é encerrada no canal aberto. O sinal é liberado diariamente.

Como assistir o BBB 23 no Multishow?

O Multishow é um canal fechado disponibilizado para assinantes de TV por assinatura. Para assistir, é necessário ter um dos pacotes pagos de televisão da Claro, NET, Oi TV, Sky ou Vivo. O sinal também é disponibilizado em HD:

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Também é possível assistir ao Multishow pela internet através do Globoplay +canais. Se trata de um plano pago da plataforma de streaming, que não só dá direito ao catálogo mas aos demais canais do grupo Globo. O serviço tem o custo de R$ 42,90 por mês que pode ser pago com cartões de crédito ou carteiras digitais. Para acompanhar, siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para Android.

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login. Usuários cadastrados só precisam inserir o e-mail e senha para entrar na plataforma. Novos espectadores que desejam adquirir o plano precisam clicar em 'assine já'.

Passo 3: novos usuários precisam optar pelo plano Globoplay +canais. Os pacotes com preços mais baixos não dão direito ao sinal do BBB 23 do Multishow, portanto é importante se atentar para escolher o serviço correto.

Passo 4: insira a forma de pagamento e conclua a adesão do plano.

Passo 5: na página inicial, clique em 'Agora' e depois em 'Multishow'.

O que passa no Multishow do BBB 23?

Todos os dias após o fim da edição do BBB 23 da Globo, o Multishow transmite cerca de 60 minutos do pay-per-view ao vivo. Ao longo dia, o canal também exibe alguns flashes do que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil. Algumas imagens são transmitidas de manhã, às 8h30, e outras à tarde, às 14h15. O horário pode variar conforme a programação.

O Multishow também transmite o BBB - A Eliminação sob o comando de Ana Clara e Bruno De Luca. Às quartas, os apresentadores recebem o eliminado da semana para conversar sobre sua trajetória no jogo e os motivos que o levou a deixar o programa.

O BBB - A Eliminação vai ao ar toda quarta-feira, às 20h, horário de Brasília. Também é possível acompanhar pela televisão ou internet.

Cronograma do BBB 23

O programa segue com o mesmo cronograma dos anos anteriores, com exceção da primeira semana que terá um paredão em duas etapas. A Prova do Líder, do Anjo e a formação de paredão seguem acontecendo nos mesmos dias. Depois que as dinâmicas forem exibidas na Globo, o público poderá acompanhar os papos entre os brothers no BBB 23 no Multishow.

Segunda-feira: dia de Jogo da Discórdia. As dinâmicas geralmente rendem discussões que continuam após o fim do programa ao vivo e ao longo do dia.

Terça-feira: eliminação. O mais votado pelo público deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Quarta-feira: festa do líder. O BBB 23 no Multishow transmite parte da confraternização do todo-poderoso ao vivo.

Quinta-feira: Prova do Líder. A transmissão é feita no canal aberto da Globo, mas o público pode acompanhar o desenrolar das primeiras horas da liderança no Multishow.

Sexta-feira: festa. O canal também transmite cerca de uma hora do evento.

Sábado: Prova do Anjo e dia de compras no mercado.

Domingo: formação de paredão e Prova Bate e Volta.

LEIA TAMBÉM

Qual o nome verdadeiro de Fred do Desimpedidos