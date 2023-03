BBB 23: prova do líder hoje já tem dois vetados; como será 8ª disputa

A prova do líder de hoje, quinta-feira, 2 de março, irá definir o oitavo chefão, ou chefona, da casa. A disputa já tem dois participantes que ficarão de fora e ainda contará com mais um veto antes da briga pela coroa de líder começar. A exibição será ao vivo na TV Globo durante o programa comandado por Tadeu Schmidt.

Como será o veto da prova do Líder desta semana do BBB 23?

Key Alves e Cezar Black estão vetados da prova do líder de hoje, pois foram emparedados por MC Guimê, que atendeu o Big Fone no final da tarde de quarta-feira (1). Além disso, a atual líder Bruna Griphao poderá de tirar alguém da disputa. Isso significa que, ao todo, a prova seja disputada por 11 participantes.

Mesmo se Cezar Black estivesse fora do paredão, ele não participaria da prova do líder desta semana. Isso porque, no domingo (26), o brother se atrapalhou durante a super disputa que definiu líder e anjo e acabou desclassificado por descumprir uma regra. Tadeu Schmidt já havia avisado que o último colocado da disputa estaria vetado da oitava prova do líder.

Mas este pode não ser o fim da linha para Key e Cezar. Apesar de não terem chances de se tornarem líderes, um deles ainda escapará do paredão do BBB 23. No sábado (4), durante o programa ao vivo, o Big Fone tocará mais uma vez e quem atender terá que escolher quem entre a dupla escolherá salvar da berlinda.

Antes da prova do líder de hoje começar, Tadeu revelará para o público se a próxima liderança do reality show terá direito a vetos na semana que vem.

O que é a prova do líder de hoje e horário?

A produção ainda não revelou o tema da prova do líder de hoje. Em algumas semanas, Boninho solta um spoiler sobre a disputa em suas redes sociais ou o site oficial do programa revela como será a dinâmica. Já em outras semanas, a produção guarda o segredo a sete chaves e revela tudo no ao vivo. A última liderança foi decidida em uma disputa que reuniu sorte, estratégia e agilidade.

O programa está marcado para começar nesta quinta-feira às 22h25, logo após a novela Travessia. O programa tem previsão de durar 1 hora e 30 minutos e terminar às 23h55, horário do Lady Night.

Como assistir?

A prova do líder é exibida ao vivo pela TV Globo. Quando a disputa é de agilidade, habilidade, sorte ou qualquer outra dinâmica que permita que ela seja curta e exibida durante o programa, é possível acompanha-la de graça, seja pela televisão ou pela Globoplay. Caso a disputa seja de resistência, ela é exibida apenas para quem tem pay per view.

