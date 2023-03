BBB 23: Qual a fortuna do Fred Desimpedidos?

Fred do canal Desimpedidos é um dos principais nomes do mundo do esporte na internet e leva o título de milionário. O famoso compete no BBB 23 e alcança um público ainda maior com a visibilidade da televisão aberta, mas tem uma fortuna muito maior do que o prêmio do programa.

Quanto ganha o Fred Desimpedidos?

O patrimônio de Fred Desimpedidos é estimado em 2,5 milhões de dólares, o que equivale a mais de R$ 12 milhões, segundo a Contigo!, que fez um levantamento em janeiro de 2023 com os dados do site YoutubersBR. O valor é estimado em dólar porque a maior renda do famoso vem do Youtube, que paga a seus criadores de conteúdo na moeda estrangeira.

A fortuna de Fred Desimpedidos vem principalmente dos lucros do canal Desimpedidos, que tem mais de 9 milhões de inscritos no Youtube, quase 7 milhões no Instagram e 5 milhões de fãs no Facebook. O site Youtubers BR, que contabiliza os rendimentos e views mensais dos principais canais da plataforma, estima que o canal já tem mais de 2 bilhões de visualizações no total.

Além das visualizações dos canais, parcerias com marcas, eventuais publicidades, entre outros, o Desimpedidos também atua na produção de outros canais. Em dezembro de 2020, Fred participou do Flow Podcast e contou: "agora a gente criou uma linha de canais afiliados, em que a gente ajuda a produzir com um canal ou outro e fecha negócios com esses youtubers, criando uma rede".

No entanto, é importante destacar que todo o dinheiro arrecado pelo Desimpedidos não vai apenas para Fred. O canal tem vários sócios, como o ex-jogador de futebol Kaká, o humorista Antônio Tabet, o empresário André Barros, entre outros - de acordo com a Exame.

Além de todo o valor que recebe com o Youtube, Fred também tem parcerias com marcas e trabalha como influenciador digital. Ele tem atualmente mais de 10 milhões de seguidores em sua conta individual do Instagram. No Tiktok, são mais de 4 milhões de seguidores e mais de 46 milhões de curtidas em seus vídeos, o que lhe rende um alto valor para cada publi que faz.

O jornalista também é o apresentador do Podcast Fala, brasólio!, em que bate um papo descontraído com convidados, sempre partindo do mundo do futebol. Ele já conversou com Romário, Cleber Machado, Glenda Kozlowsky, Douglas Viegas, entre outros.

Qual o nome verdadeiro de Fred do Desimpedidos

Como Fred ficou famoso?

Natural de São Paulo, o famoso de 33 anos de idade, já tentou ser jogador de futebol profissional, mas não avançou na carreira. Ele então estudou jornalismo e começou a trabalhar na área dos esportes na internet.

Em 2015, seu grande momento chegou. Ele participou de um concurso para ocupar uma vaga no Desimpedidos, que perdeu o apresentador Felipe Andreoli. O jornalista se deu bem e entrou para o canal, que o consagrou no meio.

Ele ganhou um quadro próprio e também participava do Desinformados. A fama do jornalista foi crescendo e seu espaço foi ficando cada vez maior no Youtube. Ele também ganhou a série Vai Pra Cima, Fred!, além de fazer importantes coberturas do mundo do futebol, como a Libertadores, Copa América e a Copa do Mundo.

Convidado em várias atrações da TV e da internet, ele ganhou ainda mais visibilidade ao topar o convite da TV Globo e se tornar um integrante do camarote do BBB 23.

Veja a reação da casa na volta do quarto branco do BBB 23