Veja a reação da casa com a volta de Fred do quarto branco do BBB 23

Fred foi o vencedor do duelo do quarto branco do BBB 23. Por isso, o brother retornou para o confinamento nesta manhã de quinta-feira (9), pouco antes das 06h00, após mais de 18 horas de disputa. Enquanto isso, Domitila Barros segue no local em que ocorreu a disputa. Ao voltar para a casa, Fred causou grande comemoração entre seus aliados.

Fred retornou para a casa pelo confessionário. Os brothers estavam se divertindo na sala no pós-festa quando o jornalista apareceu comemorando: "o glorioso Fred Bruno voltou".

MC Guimê correu para abraçar o colega e gritou muito. Gabriel, Bruna Griphao e Marvvila também correram para o abraço. "O que foi que aconteceu?", quis saber o funkeiro. "Estou imune e ganhei a por** de um carro", contou Fred.

O retorno do Fred pra casa #BBB23 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/1biAtU05lM — Dantas (@Dantinhas) March 9, 2023

Os participantes do BBB 23 voltaram a gritar em comemoração e os participantes que já estavam no quarto, como Cara de Sapato, Amanda, Aline e Larrisa, também apareceram na sala para abraçar o brother.

Todos estavam emocionados e animados, em especial MC Guimê, que não parava de abraçar, gritar e parabenizar o participante. Fred se sentou e pediu calma dos colegas. Ele começou a explicar sobre como foi o desafio e a disputa no carro com Domitila.

Enquanto isso, Domitila permanece no quarto branco. A sister só irá voltar para a casa durante o programa ao vivo desta quinta-feira (9) e por perder a prova está no paredão sem direito a bate-volta. Ainda no carro, a sister disse que está frustrada e lamentou que "nadou, nadou e morreu na praia".

Domitila: “É isso aí, Brasil! Nadei, nadei e morri na praia mais uma vez. A coisa que eu tinha mais medo aqui era o Quarto Branco. Vamos ver o que nos espera (…) Chorei um pouquinho, mas também bati eu mesma nas minhas costas pra me lembrar que foi muito pic.twitter.com/gJTQEHoXMm… https://t.co/3wVcdcXbtd — Dantas (@Dantinhas) March 9, 2023

Como Domitila perdeu a prova do quarto branco do BBB 23?

Os brothers podiam se mover o quanto quisessem e até dormir, mas sem deixar a placa cair. Os dois permaneceram por lá durante o final da manhã, todo o período da tarde, noite e quase toda a madrugada. Pouco antes das seis da manhã de quinta-feira (9), Domitila deixou sua placa cair e por isso perdeu a disputa.

"Ganhou Fredinho", disse Domitila assim que derrubou a placa. O brother começou a chorar emocionado e alguns minutos mais tarde ganhou a permissão da produção do reality show para voltar para a casa.

O momento que a Domitila deixa a placa cair #BBB23 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/M2LAR6Ndvz — Dantas (@Dantinhas) March 9, 2023

Domitila ficou por lá, pois já havia sido avisado por Tadeu Schmidt que o perdedor não retornaria ao final da disputa, apenas pisará novamente no confessionário durante o ao vivo de quinta-feira. No entanto, como o desafio chegou ao fim, ela pôde sair do carro e recebeu alguns itens da produção, como água, desodorante, suco, entre outros.