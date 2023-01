BBB 23: qual a origem e como pronunciar o nome de Bruna Griphao?

O sobrenome de Bruna Griphao gera muitas dúvidas sobre sua pronuncia. A atriz já falou como é a forma certa de dizer o nome, mas muitas pessoas continuam chamando a sister da forma incorreta. Em seu vídeo de apresentação para o BBB, ela também falou sobre a origem de 'Griphao'.

Qual o nome verdadeiro de Bruna Griphao?

O nome verdadeiro da atriz é Bruna Grigoriadis Orphao. Griphao é a junção dos sobrenomes dos seus pais e foi escolhido pela famosa para ser usado como seu nome artístico no início de sua carreira. "Juntei pra minha mãe e meu pai não ficarem chateados. Eu tinha uns 12 anos, mas me arrependo. Eu acostumei, mas não amo Griphao”, revelou ao Gshow.

Muitas pessoas erram a pronuncia do nome da global. O 'ph' do nome tem som de f e não deve se pronunciar como se houvesse o til - o jeito certo de chamar a sister é "Grifau".

Bruna também revelou que é descendentes de gregos. Os avós maternos da estrela da Globo vieram de Atenas e moram no Brasil há muitos anos. A atriz é filha de Bárbara Grigoriadis, que atualmente mora em Portugal, e de Paulo Orphao. Os dois são separados desde que a loira tinha 8 anos.

Veja o vídeo da atriz pronunciado o nome:

Mais uma Camarote confirmada! Bruna Griphao é bagaceira pura e tá prometendo INTENSIDADE no jogo! 🔥 #BBB23 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/n4FnYrehHW — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Com quem a atriz já namorou?

Bruna Griphao está dando o que falar ao viver um affair com Gabriel Fop no BBB 23. O rapaz levou uma bronca do apresentador Tadeu Schmidt no último domingo, 22, por comportamentos tóxicos em relação à atriz - a mais grave delas foi quando o modelo disse durante uma conversa "já já você vai levar uma cotovelada na boca". Diante do alerta do apresentador, o casal conversou e decidiu romper o affair.

Após o fim do programa ao vivo, Bruna contou aos outros brothers que a relação com Gabriel foi a "mais suave" que ela já teve. A atriz teria namorado Rafael Monteiro, acusado de dar socos em uma mulher durante uma festa no Rio de Janeiro; há também rumores de que ela haveria traído um ex-namorado, que pulou da janela do primeiro andar durante a discussão e ainda trocou agressões com o pai da atriz.

Bruna Griphao também já namorou o surfista Gabriel Medina, o músico João Zoli e o estudante de medicina Henrique Flora.