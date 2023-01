Quem são os pais de Bruna Griphao? Conheça a família da sister

Atriz é participantes do grupo “camarote” do BBB 23

Atualmente no BBB 23, a atriz Bruna Griphao, de 23 anos, é filha de Paulo Orphao e Bárbara Grigoriadis, separados desde que a loira era criança. Ela também tem um meio-irmão mais velho, fruto de um antigo relacionamento de seu pai.

Bruna Griphao é filha de quem?

Bruna Griphao é filha de Paulo Orphao e Bárbara Grigoriadis. O casal está separado desde que a jovem tinha 8 anos de idade. Discretos, os dois têm contas no Instagram privadas apenas para família e amigos.

Atualmente, a mãe de Bruna mora em Portugal e trabalha como Gerente Administrativa e Comercial, de acordo com informações do LinkedIn, mas está ligada na participação da filha no Big Brother Brasil. Durante a primeira Prova de Imunidade do programa, a sister comentou que sua mãe reagiria mal ao vê-la falando tantos palavrões. Bárbara publicou uma foto da filha comentando a situação: "Realmente!!! @brunagriphao acabou de falar que a mãe não vai gostar dos palavrões, e eu não gosto mesmo, mas te amo mais que tudo!"

Já Paulo Orphao mora no Brasil. Ele tem mais um filho, de 30 anos, meio-irmão da sister. O patriarca contou em entrevista ao jornal O Globo, publicada no dia 15 de janeiro, véspera da estreia do reality, que os dois são bastante próximos. "A Bruna também é muito parceira do irmão. Eles se falam toda hora, são confidentes, trocam ideias, vitórias, derrotas", disse.

Aparentemente, ele é altamente presente na vida e na carreira da filha, Orphau já compartilhou algumas fotos ao lado da loira e do ator Alexandre Borges na época da novela Haja Coração (2016) - esse foi o segundo trabalho da atriz na Globo após ela interpretar a filha de Cadinho, interpretado por Borges, em Avenida Brasil (2012).

O patriarca também comentou em entrevista sobre a relação entre Bruna e a mãe Bárbara. "A Bárbara mora em Portugal faz um tempo. E a Bruna é muito colada com a mãe. Elas choram e se emocionam muito juntas. A Bárbara chora por qualquer coisa na carreira da Bruna. Elas se amam muito", revelou.

Durante sua apresentação para o BBB 23, Bruna Griphao citou ser descendentes de gregos. Os avós maternos da atriz nasceram em Atenas, mas moram há anos no Brasil.

Durante sua apresentação no BBB, a atriz contou a origem de seu sobrenome artístico. “Juntei pra minha mãe e meu pai não ficarem chateados. Eu tinha uns 12 anos, mas me arrependo. Eu acostumei, mas não amo Griphao”, disse. Hoje, a atriz contou que optaria por usar apenas Bruna Grigoriadis.

Novelas da atriz

Bruna começou a trabalhar como atriz ainda aos 10 anos de idade, na novela Bela, A Feia (2009) na Record. Logo depois, a loira conquistou seu primeiro trabalho na Globo em Avenida Brasil (2012) interpretando Paloma, filha de Cadinho e Alexia (Carolina Ferraz).

Griphao seguiu trabalhando na Globo nos próximos anos. Ela viveu Giovanna em Malhação: Casa Cheia (2013), Carol em Haja Coração, Lidia em Orgulho e Paixão (2018) e princesa Leopoldina em Nos Tempos do Imperador (2021). A atriz também fez uma participação no seriado Sob Pressão em 2017. No cinema, esteve em filmes como Confissões de Adolescente (2014), É Fada (2016) e Ricos de Amor (2020).

Essa é a primeira vez que a jovem atriz participa de um reality show. O nome de Bruna já aparecia como um dos cotados para a nova temporada em supostas listas de participantes há bastante tempo.

Em relação aos seus romances, Bruna já namorou o surfista Gabriel Medina, o músico João Zoli e o estudante de medicina Henrique Flora. Ela também teria vivido um romance secreto com Rafael Monteiro, e se envolvido em uma grande briga ao trair um de seus ex-namorados.