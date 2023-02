BBB 23: que horas vai tocar o Big Fone? Veja o cronograma da 6ª semana

O Big Fone vai tocar mais uma vez no BBB 23! A partir desta quinta-feira (23), o programa entra na 'semana turbo' e terá dois paredões, além do toque do telefone. O brother que atender terá direito a um benefício especial do Poder Supremo para a formação da próxima berlinda.

Quando é que o Big Fone vai tocar?

O Big Fone irá tocar duas vezes nesta semana. Na quinta, será na parte da tarde em um horário a definir pela produção do programa. A hora exata deve ser anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa de hoje.

Quem atender vai ganhar um Poder Supremo, ainda não divulgado pelo BBB 23. Isso porque, no mesmo dia, haverá uma nova Prova do Líder e uma formação de paredão relâmpago.

No sábado, o Big Fone tocará novamente durante o programa ao vivo e quem atender estará imune e indicará um ao paredão. Também haverá a eliminação de um dos emparedados na berlinda surpresa.

A semana turbo do BBB 23 também terá uma nova Prova do Líder, do Anjo, formação do paredão e Prova Bate e Volta no domingo. O ciclo é encerrado na terça-feira, com mais uma eliminação.

Quinta-feira (23): Big Fone toca à tarde + Prova do Líder + formação de paredão relâmpago

Sábado (25): eliminação + Big Fone ao vivo

Domingo (26): Prova do Líder + Prova do Anjo + Formação de paredão com Prova Bate e Volta

Terça (28): eliminação

O que significa atender o Big Fone?

Há dois Big Fones dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em horário pré-determinado pela produção e informado ao público, o telefone toca. Os brothers geralmente correm para atender o telefone, que dá uma consequência ou um benefício para o participante.

Por exemplo, na primeira vez que o Big Fone tocou nesta temporada, Tina atendeu e precisou indicar dois brothers para a berlinda. Já Gustavo, que atendeu o telefone na quarta semana, foi indicado ao paredão mas teve o direito de puxar um outro jogador com ele.

Nesta semana, os toques do Big Fone serão para dar o Poder Supremo, imunidade e a oportunidade de indicar um rival ao paredão.

Como assistir o Big Fone ao vivo?

Quando o Big Fone toca fora do horário do programa, a emissora costuma interromper a programação para mostrar um flash ao vivo da casa e quem atendeu ao telefone.

Os espectadores também podem acompanhar a dinâmica através do Globoplay, que disponibiliza câmeras exclusivas aos assinantes. No entanto, é necessário ter um dos planos pagos para assistir os brothers durante 24 horas por dia.

Quem perder o Big Fone ao vivo também poderá assistir ao que aconteceu na edição do programa de quinta, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O reality faz um compilado de todos os acontecimentos mais importantes das últimas horas.

Quem já saiu do BBB 23?

O eliminado da semana do BBB 23 foi Cristian, com 48,32% dos votos em uma disputa contra Ricardo e Fred. Essa foi a berlinda mais acirrada até agora e com a menor diferença de porcentagem entre o primeiro e segundo lugar. O resultado pegou os internautas de surpresa, que acreditavam que 'Alface' seria o eliminado da semana.

Ao longo do primeiro mês de competição, o programa já eliminou cinco brothers e também teve uma desistência. Relembre:

1º paredão: Marília deixou a casa no primeiro paredão com 52,70% dos votos contra Fred Nicácio.

2º paredão: Gabriel foi eliminado com 53,3% dos votos em uma disputa contra Cezar e Domitila.

3º paredão: Tina deixou a competição na terceira semana com 54,12% dos votos contra Cezar Black e Gabriel Santana.

4º paredão: Paula foi a quarta eliminada da temporada com 72,4% dos votos.Ela disputou a permanência na casa com Amanda, Mc Guimê e Bruno.

5º paredão: Cristian deixou o programa na quinta semana com 48,32% dos votos contra Ricardo e Fred