BBB 23: quem é Key Alves, jogadora de Vôlei que entrou no Big Brother

A atleta Key Alves está confirmada entre os participantes do BBB 23. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro. A jogadora de vôlei faz parte do Camarote - o grupo de famosos convidados - e vai disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão na casa mais vigiada do país.

Os participantes do BBB 23 foram anunciados nesta quinta-feira durante a programação da Globo. Batizado como 'Big Day' - na tradução 'Grande Dia' - o evento de divulgação dos nomes ganhou chamadas especiais nos intervalos da programação.

Os participantes do BBB seguem a mesma formatação das edições anteriores: Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos).

Quem é Key Alves do BBB 23?

Key Alves do BBB 23 é jogadora de vôlei do Osasco, em São Paulo, e tem uma irmã gêmea que também atua no esporte. A atleta faz sucesso no OnlyFans e já disse se identificar como sapiosexual. "Eu gosto de homens mais velhos, apesar de ser nova. Porém, o que me deslumbra mesmo é a inteligência. Sou atraída pelo QI. Amo os inteligentes", falou ao iG.

Para seguir a nova sister do BBB 23 na plataforma de conteúdo adulto, os fãs precisam assinar o conteúdo que custa mensalmente a partir de 13 dólares, algo em torno de R$ 70.

Idade: 23 anos

Signo: capricórnio

Altura: 1,62

Cidade: Bauru

Instagram: @Keyalves

Quando estreia o Big Brother Brasil 2023?

O maior programa da Rede Globo, o BBB 23 vai começar na próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro. O reality será transmitido após Travessia, no horário de Brasília. A estreia vai mostrar a entrada dos participantes do BBB e as primeiras horas de confinamento.

Para assistir, é possível assistir tanto na existem duas maneiras principais: na TV e na internet. Para ver na TV, não tem segredo, basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo no horário programado.

Já para quem deseja acompanhar a estreia de Tadeu Schmidt na internet, é só assinar uma conta no GloboPlay - o serviço de streaming da emissora. Nele, com planos a partir de R$ 19,90, o usuário tem acesso às câmeras Pay-Per-View do reality e pequenos vídeos editados para mostrar a convivência dos participantes do BBB 23.

Programação:

Domingo: paredão

Segunda: jogo da discórdia

Terça: eliminação

Quarta: festa do líder

Quinta: prova do líder

Sexta: festa com show ao vivo

Sábado: prova do anjo

