BBB 23: por que Giovanna da Casa de Vidro foi cancelada? Entenda

Giovanna Leão, 25, foi cancelada na web logo nas primeiras horas de sua participação na casa de vidro do BBB 23. Internautas encontraram tweets antigos da empresária sendo racista, que rapidamente viralizaram. A notícia do cancelamento chegou aos ouvidos da ruiva através de anônimos que visitaram a casa de vidro na tarde desta terça, 10, que tentou se explicar ao púbico.

O que Giovanna da Casa de Vidro disse?

Internautas vasculharam a página no Twitter de Giovanna Leão logo após o anúncio da paulista como uma das participantes da casa de vidro e encontraram tweets da ruiva utilizando expressões racistas. Após as publicações viralizarem, algumas delas já se encontram indisponíveis no perfil da gamer.

Além disso, a jovem Yas Medeiros gravou alguns stories expondo uma situação que passou com Giovanna Leão. A garota disse que um rapaz com quem ela teve um breve affair também começou a se relacionar com a sister , mas os dois mantiveram a amizade. Yas relatou que Giovanna teria ficado com ciúmes e falado ofensas racistas para ela.

🚨 a exposição já começou 🚨 blogueira contando que giovanna já foi racista com ela #BBB23 pic.twitter.com/iZtmr2jpVu — rod #BBB23 (@rodolpho) January 10, 2023

divulguem que a giovanna é racista e bolsonarista #BBB23 pic.twitter.com/N1sNlBtLJy — may (@favsbieberz) January 10, 2023

Assim que o relato de Yas e os prints viralizaram na web, pessoas anônimas que visitavam a casa de vidro do BBB 23 no Via Parque Shopping contaram para a sister sobre o cancelamento que ela estava sofrendo na web, que alegou que suas falas foram tiradas do contexto.

"Pra todo mundo que tá me ouvindo, eu nunca ofendi ninguém sobre porr* nenhuma. Me chamaram. Eu odeio gente mentirosa", disse. "Eu tava jogando 'League of Legends'. [O cara falou] que eu era uma macaca. Aí eu falei: 'Macaca, não fode', porque ele ficou me ofendendo. Só que tiraram de contexto e estão falando que eu ofendi alguém chamando isso", contou.

Em outra ocasião, ela também explicou a situação para os demais confinados. Giovanna afirmou que não apagou as publicações antigas pois não tem medo do cancelamento e afirmou que não teve a intenção de ser preconceituosa. "Eu não ligo para cancelamento, ainda mais de uma coisa fora de um contexto. Mas, eu gostaria de deixar bem claro que eu não gosto de esconder. Eu só gostaria de esclarecer esses pontos”, disse. No entanto, a sister chorou em alguns momentos.

Giovanna revoltada após descobrir que tweets dela usando um termo racista viralizaram na internet. #BBB23

pic.twitter.com/3Eo3z6RVi9 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 10, 2023

Giovanna se explicando de novo na casa de vidro sobre os tweets racistas, dizendo que não apagou porque não tem medo de cancelamento. #BBB23

pic.twitter.com/pTqo1j3FgW — CHOQUEI (@choquei) January 10, 2023

Perfil de participante do BBB 23 explica

Após a repercussão negativa dos tweets de Giovanna, o administrador de seu perfil se pronunciou sobre as acusações direcionadas à empresária.

O comunicado diz que a jovem está vivendo um sonho, mas isso tem um preço como ter sua vida revirada do avesso por pessoas da internet. "Mas a Giovanna resolveu pagar porque está disposta a vivê-lo. O sonho é maior que o medo", começa.

"As mesmas pessoas que estão recuperando postagens antigas para atacá-la ou invalidá-la de alguma forma, são as mesmas que ironicamente entendem muito bem o que é saúde mental e a sua importância. Lembrem que, não só ela, mas existem 4 seres humanos lá dentro. Com sonhos, com erros, com acertos e com mudanças", continua.

A publicação segue dizendo que a jovem não é a mesma de anos atrás e que o avanço de pautas de minorias nos últimos anos permitiu que ela evoluísse nesse sentindo e aprendesse com os erros. A mensagem também afirma que Giovanna não votou no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Confira o comunicado na íntegra: