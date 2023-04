BBB 23: Quem é o namorado da Marvvila e o que sabemos do casal

Marvvila é uma das sisters do BBB 23 que entraram no confinamento já comprometidas. A pagodeira está há três anos em um relacionamento com o militar da marinha Christiano Sant'Anna, 31, que segue torcendo pela sister do lado de fora. Discreta, ela fala pouco sobre a relação dentro da casa.

Christiano Sant'Anna é o namorado de Marvvila

Marvvila está noiva de Christiano, com quem mora junto há dois anos. O pedido de casamento foi feito durante as gravações do DVD da pagodeira, lançado em junho de 2022.

Nas redes sociais, o militar não perde a oportunidade de declarar torcida para sua amada postando stories com a camiseta com a foto da sister e puxando mutirões. Depois de que a cantora foi anunciada como uma das participantes do BBB 23, Christiano postou uma longa declaração de amor desejando sorte para a artista. "Sigo daqui de fora cuidando da nossa casa e de nossos gatos. Eu te amo demais e estou na torcida. A pagodeira vai deixar os faixas de bobeira", escreveu em parte do texto.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, o militar contou que o casal se conheceu durante um réveillon. "Nós nos conhecemos através de um amigo em comum, na virada de ano. Trocamos olhares durante um churrasco e percebi um flerte. Fomos nos relacionando pouco a pouco. Quando me dei conta, já tinha mais roupas dela do que minhas no meu próprio armário", disse.

O namorado de Marvvila também contou que a sister é a mais ciumenta da relação, mas tudo acontece de forma respeitosa e saudável. "Eu estou sentindo muita falta dela. Além de minha parceira de vida é muito minha amiga. Ela alegra tudo aqui, porque é muito extrovertida e está sempre contagiando todos ao redor. Nunca fiquei tanto tempo longe dela, muito menos sem falar", completou o namorado de Marvvila.

Marvvila é bastante discreta em relação a sua vida pessoal, principalmente dentro do BBB 23. Na web, alguns internautas até questionaram o porquê de nenhum homem da casa nunca ter flertado com a cantora, sem saber que ela é comprometida há bastante tempo.

Qual a profissão da Marvila BBB 23?

Marvvila é o nome artístico Kássia Marvila, cantora de pagode. A artista começou a carreira em 2016, quando participou do The Voice Brasil, também da Globo, o que reascendeu sua vontade de cantar.

Suas primeiras músicas autorais foram lançadas em 2019, mas foi com 'A Pagodeira', single lançado por ela durante a pandemia, que a cantora começou a chamar atenção dos fãs de pagode. Em 2022, ela lançou seu primeiro DVD 'Marvvila na Área (Ao Vivo)', que soma mais de 40 milhões de streams.

Neste ano, ela lançou a faixa 'Primeiro Encontro' ao lado de Alexandre Pires. A cantora também tem outras parcerias com BG, Pique Novo, Péricles, Belo, Dilsinho e Rebeca. Em 2022, ela se apresentou no palco Favela do Rock in Rio.

Este é o primeiro reality show de Marvvila, que faz parte do grupo Camarote. A sister faz parte do grupo Fundo do Mar e tem como maior aliada Sarah Aline, mas se mostrou pouco no jogo até agora.

A pagodeira tem sido chamada de 'planta' por grande parte dos internautas nas redes sociais e até mesmo dentro do jogo. Nos comentários de suas publicações no Instagram, muitos fãs pedem que a cantora se posicione mais no jogo. Apesar de aparecer pouco na edição, a sister conseguiu escapar do paredão até a 12ª berlinda. Sortuda, venceu três Provas Bate-Volta, mas não teve o mesmo desempenho ao ser escolhida na dinâmica do 'Resta Dois'.

