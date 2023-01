BBB 23: quem é Paula, a paraense da Casa de Vidro

Ao lado de uma multidão no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca (RJ), a apresentadora Ana Clara finalmente revelou para o público quem são os participantes da Casa de Vidro do BBB 23. A biomédica paraense Paula foi a primeira a pisar no confinamento transparente e agora compete por uma vaga na casa mais vigiada do país.

Quem é Paula do BBB 23?

Paula Freitas tem 28 anos de idade é de Jacundá, no Pará. A jovem é biomédica, mas já quis partir para a área da odontologia.

Ao site da Globo, a jovem contou que desistiu da possibilidade de se tornar dentista por conta de dinheiro. Por isso, ela acabou prestando o vestibular para enfermagem e biomedicina. Ela passou nos dois cursos e acabou seguindo para a área da biomedicina.

A jovem está solteiríssima. Seu último relacionamento acabou em maio de 2022, quando estava há seis anos com uma pessoa. Ela sonha em casar e ter filhos, mas não pretende se relacionar com ninguém na casa, caso seja escolhida pelo público para fazer parte do elenco do BBB 23.

Paula disse ao Gshow que dinheiro no programa e que não quer saber de brother nenhum, pois isso poderia atrapalhar seu jogo. A biomédica também contou que é fã de artistas como Priscilla Alcântara e Luísa Sonza.

Paula foi criada na roça. Ela disse em sua apresentação ao público que apesar de nascer na região Norte, é filha de nordestinos. "Meu Deus tem muito tempo que um paraense não aparece aqui né (...) Estou muito contente, isso aqui é meu sonho", comemorou.

Nas redes sociais, ela já tem começado a aumentar seu números. Ao ser anunciada para o BBB 23, a jovem tinha pouco mais de 20 mil seguidores no Instagram (@paulafreitasr_) e agora já passou dos 50 mil.

Veja como foi a entrada na casa de vidro do BBB 23:

