BBB 23: Como assistir online a Casa de Vidro? Horário e quanto custa

Após muita espera, a Casa de Vidro do BBB 23 finalmente ganhou vida. Aos curiosos, não é preciso ir até o Via Parque Shopping na Barra da Tijuca para conferir o que acontece com os participantes da dinâmica de perto, você pode acompanhar tudo da sua casa! Durante toda a votação dos fãs do reality para definir quem entra na casa, a construção de vidro será transmitida 24 horas para o público.

Quanto custa assistir o BBB 23 no per per view

Quem procura uma forma de assistir a Casa de Vidro online, a opção é ser assinante da Globoplay, plataforma streaming oficial da Rede Globo. Desde o pacote mais barato até o mais caro é possível ter acesso ao conteúdo exclusivo do BBB 23 durante a temporada.

Por isso, é só selecionar o que melhor se encaixa para você. Atualmente, o site da Globoplay oferece pacotes que começam em R$ 19,90 e terminam em R$ 89,90. Cada um oferece benefícios diferentes.

Como o processo pode ser um pouco diferente para quem prefere acompanhar tudo pelo celular ou pretende usar um computador, vamos te ensinar o passo a passo:

Assistir a Casa de Vidro pelo celular

Para assistir a Casa de Vidro pelo celular, você ainda precisará da Globoplay. O processo não é tão diferente de quem opta por ver em um computador, mas neste caso é necessário instalar o aplicativo do streaming.

Passo 1: será necessário baixar o aplicativo, então siga para a loja do seu celular e procure pela plataforma streaming na barra de pesquisa;

Passo 2: após a instalação, clique no botão "abrir" e em seguida aperte "cadastre-se de graça";

Passo 3: você será levado para a página da sua conta Globo. Caso não tenha, clique em "cadastre-se" e será redirecionado para uma página em que informará seu nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade;

Passo 4: finalize ao selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e apertar o botão "cadastrar";

Passo 5: agora é hora de assinar um plano. Você deve clicar em "seja assinante" no aplicativo e então selecionar o pacote que deseja pagar;

Passo 6: por último, entre com seu login e senha e pronto! Sua conta está pronta, agora é só clicar nas câmeras do BBB 23 e aproveitar.

Transmissão ao vivo do Big Brother Brasil 2023 pelo PC

Passo 1: acesse o site da Globoplay (https://globoplay.globo.com/) e clique em "entrar" no canto superior direito;

Passo 3: na página seguinte, aperte o botão "cadastre-se";

Passo 4: na próxima página, você irá informar dados pessoais, como nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade;

Passo 5: o próximo passo será selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e você então terá que finalizar o processo com o botão "cadastrar";

Passo 6: agora será necessário seguir para a página de planos (https://vitrine.globo.com/assine/globoplay). Escolha o melhor para você e clique em "assine já". Você terá que informar o login da sua conta Globo e então colocará os dados de pagamento. O site aceita de crédito ou débito;

Passo 7: para conseguir assistir a Casa de Vidro, agora que você já tem cadastro e assina um plano, é só clicar entrar na plataforma com seu login e senha e clicar nas câmeras do BBB 23 para conferir a dinâmica.

Quando acaba a dinâmica da Casa de Vidro no BBB 23?

A dinâmica da Casa de Vidro irá durar dois dias, de acordo com o site oficial da Globo, o Gshow. O horário em que a votação será encerrada ainda não foi divulgado, então não perca tempo e vote! A votação fica disponível no Gshow durante toda a dinâmica. Por lá, os quatro participantes disputam pela preferência dos fãs do reality show e dois serão escolhidos.

A nova temporada do Big Brother Brasil irá ter início oficialmente no dia 16 de janeiro, segunda-feira. Espera-se que a lista oficial de participantes seja liberada pela Globo na quinta-feira, dia 12 de janeiro, de acordo com fontes do Purepeople. A divulgação dos participantes costuma ocorrer ao longo dos intervalos comerciais da programação do canal.

