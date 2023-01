Casa de Vidro do BBB 23: quem é quem no Big Brother Brasil

Casa de Vidro do BBB 23: quem é quem no Big Brother Brasil

A Casa de Vidro do BBB 23 foi lançada e Paula, Giovanna, Manoel e Gabriel vão disputar duas vagas para entrar na casa mais vigiada do país. A edição do Big Brother Brasil 2023 vai começar no dia 16 de janeiro, mas até lá, vem conhecer os participantes que vão disputar duas vagas no reality.

Quem são os participantes da Casa de Vidro do BBB 23?

Paula, Giovanna, Manoel e Gabriel são os participantes deste ano da Casa de Vidro. O quarteto foi revelado pela ex-BBB e apresentadora Ana Clara nesta manhã de terça-feira (10), ao vivo durante a programação da TV Globo.

Giovanna Leão: 25 anos, empresária. É de Campinas, São Paulo.

Manoel: 32 anos, psiquiatra e é de Cuiabá, Mato Grosso >> veja o perfil completo.

Gabriel: 24 anos, administrador e modelo, e vem de Ribeirão Preto, em SP >> veja o perfil completo.

E Paula: 28 anos, biomédica, de Jacundá (PA) >> veja o perfil completo.

A data do início da votação será anunciado através do app do Gshow. Acompanhe o DCI para saber tudo sobre o BBB 23.

Em que shopping está a Casa de Vidro?

A Casa de Vidro do BBB 23 foi construída no Via Parque Shopping, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O público pode seguir até o local para ver de pertinho os confinados da moradia transparente do reality show.

É bem comum que fãs do programa levem cartazes, interajam com os confinados pelas paredes de vidro e observem todos os passos de quem eles querem que vença a votação popular.

Para quem pretende dar uma passadinha por lá para conferir os moradores da Casa de Vidro do BBB 23, o endereço do shopping carioca é Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-904.

O local abre a partir das 10h de segunda a sábado e fecha às 22h00. Aos domingos o expediente é menor, porém, a dinâmica não durará até lá, então você não precisa se preocupar com isso.

O apresentador Tadeu Schmidt já mostrou como ficou o espaço esse ano:

Quem já venceu a Casa de Vidro no BBB?

Ao longo da história do programa a Casa de Vidro foi utilizada algumas vezes. A mais recente foi no BBB 22, em que Gustavo e Larissa foram confinados no local que antes era a academia. Eles não ficaram em um shopping, como na maior parte das edições.

BBB 22

Larissa e Gustavo foram confinados e a tarefa do público não era escolher qual deles entrava, mas se ambos mereciam uma vaga no reality show. Por isso, desta vez a votação foi de "sim" ou "não". O público presentou a dupla com 52,77% dos votos e eles se tornaram participantes oficiais da temporada.

Veja como foi:

BBB 20

Esta edição trouxe quatro participantes em uma Casa de Vidro que foi construída em um shopping do Rio de Janeiro, bem parecido com a da edição de 2023. A diferença aqui é que a dinâmica só ganhou vida depois que o programa já havia começado, ainda no primeiro mês de reality show.

Estiveram na construção transparente Daniel Caon, Renata Furtado, Daniel Lenhardt e Ivy Moraes. Os vencedores da dinâmica foram Daniel e Ivy, que levaram várias informações para os confinados sobre o jogo.

BBB 13

Nesta edição, seis participantes moraram temporariamente na casa de vidro, Samara, Kelly, Marcelo, Bernardo, André e Kamilla. A votação do público dava direito a duas vagas no reality show da Globo e Marcelo e Kamilla foram os grandes campeões.

BBB 11

O Big Brother Brasil 2011 contou com uma versão diferente da Casa de Vidro, pois a dinâmica foi de repescagem. Por conta disso, os cinco primeiros eliminados da temporada, Rodrigo, Ariadna, Maumau, Michely e Igor competiram. Maumau foi o grande vencedor.

BBB 9

A dinâmica da Casa de Vidro ocorreu duas vezes no BBB 9. Primeiro, tudo rolou em um shopping, os confinados foram Emanuel, Daniel, Maíra e Josiane. Emanuel e Josiane foram os vencedores.

Depois, a segunda dinâmica foi parecida com a do BBB 22, pois a construção ficou no jardim da casa e não em um shopping. Desta vez, competiram André Cowboy e Maíra Cardi, ex-esposa do campeão do BBB 22, Arthur Aguiar. No final, ambos acabaram entrando.

