BBB 23: quem está no VIP? Veja a divisão do líder Cezar

Cezar venceu a quinta Prova do Líder nesta sexta-feira, 17, após 15 horas de prova, e definiu quem está no VIP. Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt consagrou a liderança do baiano. Os membros do grupo privilegiado ganham o dobro de estalecas da xepa.

Quem está no VIP do BBB 23?

Aline, Fred Nicácio, Gabriel, Key e Gustavo estão no VIP do líder Cezar. O brother ganhou 6 pulseiras para distribuir entre os colegas após vencer a disputa pela liderança, que foi de resistência e terminou por volta das 15h.

Os membros do grupo privilegiado ganham mil estalecas cada, o que dá mais chances de arrematar o Poder Curinga. Quem está no VIP também podem acessar o Quarto do Líder quando convidados, além de desfrutarem de um cardápio com muita variedade.

Na xepa, ficaram Amanda, Sapato, Fred, Alface, Sarah, Larissa, Marvvila, Guimê e Domitila. Os brothers que não foram escolhidos pelo líder ganham apenas 500 estalecas e passam a semana com poucas e limitadas opções de comida.

A liderança de Cezar foi consagrada durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 17. Essa é a primeira vez que ele vence a disputa, superando os adversários na segunda prova de resistência da temporada. A competição começou no programa de ontem e se estendeu até a tarde de hoje.

Amanhã, os brothers do VIP e da xepa se reúnem para fazer o mercado. Cada um deles deve doar uma quantia em estalecas, além de dar um lance para tentar arrematar o Poder Curinga. O participante que fizer o maior lance leva o benefício.

Dinâmica da semana BBB 23

A dinâmica da quinta semana do BBB 23 contará com algumas mudanças. Ainda durante a Prova do Líder, os nove primeiros eliminados sortearam uma consequência no jogo, como ir ao paredão, não participar da Prova do Anjo, deixar de votar na berlinda, entre outras.

No sábado, eles vão dar o lance no Poder Curinga, que nesta semana é o "poder do silêncio". O brother que comprar o benefício vai impedir um outro participante de votar no próximo paredão. Ainda no mesmo dia, ocorre a Prova do Anjo.

O quinto paredão será formado no domingo, 19. A dinâmica começa com a imunização do anjo e a indicação do líder. Em seguida, o dono do Poder Curinga fará sua escolha.

A casa novamente irá votar em aberto. O emparedado pela prova do líder, Fred, terá direito a um contragolpe. Participam da Prova Bate e Volta o mais votado da casa, Fred e o escolhido no contragolpe.

Consequência da prova do líder do BBB 23