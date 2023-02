Nove consequências fizeram parte da prova do líder desta semana do BBB 23 - Foto: Reprodução/Globoplay

Consequência da prova do líder do BBB 23: quem tirou o que na disputa

Consequência da prova do líder do BBB 23: quem tirou o que na disputa

A quinta prova do líder do BBB 23 é de resistência! Os brothers precisar ficar em carrinhos e girarem pela área de provas que se divide entre frio e quente. Para os primeiros nove brothers a deixarem a disputa, houve uma desvantagem. Veja qual consequência da prova do líder cada participante tirou.

Dinâmica da semana BBB 23

Quais foram as consequências da prova do líder

As nove consequências da prova do líder desta semana do BBB 23 foram reveladas ao público na noite de quinta-feira (16), antes da disputa pela liderança começar. Já os brothers não sabiam quais seriam as desvantagens. A cada desistência, o brother ou sister se diria até a lateral do espaço de provas que conta com pergaminhos. Ele escolhia um aleatoriamente e lia em voz alta a consequência que tirou.

Consequência 1 - Cara de Sapato

O brother foi o primeiro a desistir da prova, depois de apenas 52 minutos de resistência. Ele tirou a consequência: "você não poderá votar essa semana".

Sapato desistiu.

Consequência: "Não poder votar no domingo."

Menos um voto em Fred Nicácio. #BBB23 pic.twitter.com/lsWW2xKUnX — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 17, 2023

Consequência 2 - Gustavo

Depois, Gustavo também desistiu, marcando apenas 1h19min de prova. Ele tirou a consequência que não permite que ele participe da prova do líder da semana que vem.

🚨 Gustavo é o SEGUNDO A DESISTIR e pegou a consequência de não participar da próxima prova do líder. #BBB23 pic.twitter.com/9Duyh9F4C4 — BEAMCASTRO (@beamcastroo) February 17, 2023

Consequência 3 - Larissa

Depois de mais de duas horas e meia resistindo, Larissa desistiu da prova do líder. Como consequência, ele tirou o pergaminho que a impede de participar da prova do líder de amanhã, sábado (18).

Consequência 4 - Gabriel Santana

Gabriel foi o quarto a sair da prova do líder de resistência desta semana, quase completando 3 horas de disputa. Ele tirou uma consequência igual a de Gustavo: "você não vai participar da prova do líder da semana que vem".

🚨OUÇA: Vazou o BigBoss falando “aí garoto” na hora que o Gabriel desistiu e foi pegar uma consequência. #BBB23 pic.twitter.com/eWZr0Z6JYd — CHOQUEI (@choquei) February 17, 2023

Consequência 5 - Bruno

Bruno foi o quinto participante a deixar a prova e ganhou uma desvantagem para a formação de paredão desta semana. O brother não terá nenhum grande poder, pois além de não ser líder, não poderá tentar comprar o poder curinga no leilão deste sábado (18).

🚨 Bruno Gaga DESISTIU e a consequência que ele pegou foi não poder comprar o poder coringa essa semana, ele respondeu "eu já não tinha dinheiro mesmo" 🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/hKwFiA3YDS — BEAMCASTRO (@beamcastroo) February 17, 2023

Consequência 6 - Fred

Fred recebeu uma das piores consequências da quinta prova do líder do BBB 23. O apresentador já está no paredão! Ele ainda não sabe, mas na formação de paredão desta semana terá direito a um contragolpe. A única possibilidade do brother se salvar da quinta berlinda da temporada é se por acaso ganhar a prova bate e volta que será realizada no domingo (19) após a votação da casa.

🚨 FRED DESISTIU DA PROVA E TIROU: “Você está no paredão!” #BBB23 pic.twitter.com/jYuyNAxixj — αℓєx (@alexlimareal) February 17, 2023

Consequência 7 - Key Alves

A sétima consequência foi para Key Alves, que ficou mais de 5 horas na prova do líder. A jovem não vai poder participar da disputa pela chefia da casa na semana que vem.

Key desistiu e como consequência não participará da próxima prova do líder. pic.twitter.com/MGbtBhU1QB#BBB23 — Canal da Fama #BBB23 (@CanaldaFama2) February 17, 2023

Consequência 8 - Domitila

Domitila desistiu depois de mais de 6 horas de disputa e pegou a penúltima consequência da dinâmica. Ela retirou o pergaminho que a enviou direto para a xepa do reality show.

Domitila é a oitava participante a deixar a prova de resistência. 📜Consequência: "Você está na Xepa" 😜😆🤐#BBB23 #ProvaDoLíder pic.twitter.com/rtl4uwRCEw — Marcos ♑🐐🇧🇷 (@Marcosdel40_) February 17, 2023

Consequência 9 - Marvilla

Marvilla foi a nona participante a desistir da disputa e pegou a última desvantagem da prova. Sua consequência foi bem ruim para outro participante, já que seu pergaminho dizia: "escolha um dos brothers para deixar a prova com você". A cantora escolheu tirar Cristian da briga pelo cargo mais cobiçado do confinamento.

Às 7h06, Marvvila é a nona eliminada da #ProvadoLíder e tira também do Cristian a chance da liderança pic.twitter.com/F7382LbKaE — tvabordo (@tvabordo) February 17, 2023

Que horas acaba a prova do líder?

A prova do líder ainda está rolando no confinamento do BBB 23, mas tem hora para acabar. O apresentador Tadeu Schmidt informou que a disputa deve obrigatoriamente terminar até o horário do ao vivo. Caso isso não aconteça, durante, no programa desta sexta-feira (17) será realizada mais uma etapa da disputa. Entre os participantes restantes, será feito um quiz. Quem se der melhor, leva a liderança.

Esse quiz será sobre a disputa que os brothers realizaram nestas últimas horas no confinamento. Logo no começo da quinta prova do líder, o apresentador avisou que atenção será essencial caso a briga pelo cargo de chefão da casa chegue até o quiz.

O BBB 23 hoje começa às 22h25, depois da novela Travessia, segundo informa a programação oficial da Rede Globo. O programa está previsto para acabar às 23h10, horário em que começa a exibição dos desfiles Grupo Especial de São Paulo do Carnaval 2023.

Dinâmica da formação do 5º paredão

A dinâmica da formação do quinto paredão do BBB 23 foi revelada pelo apresentador Tadeu Schmidt e muita emoção está preparada para atingir os brothers nos próximos dias. O anjo desta semana não será autoimune, haverá contragolpe, o poder curinga tirará o direito de alguém votar e a prova bate e volta será realizada. Veja os detalhes:

1 - O anjo vai imunizar alguém

2 - Líder indica alguém

3 - Poder curinga impedirá alguém da casa de votar

4 - Casa vota abertamente

5 - Fred, emparedado pela prova do líder, vai dar seu contragolpe

6 - Prova bate-volta é realizada entre Fred, mais votado da casa e contragolpeado. Como sempre, o indicado do líder fica de fora da disputa