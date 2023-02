Dinâmica da semana BBB 23: como será formado o 5º paredão

Prova do líder vai colocar participante no paredão e a disputa ainda terá consequências do mal para os participantes

Uma nova dinâmica da semana começa no BBB 23 a partir de hoje . Como de costume, o novo ciclo começa com a prova do líder nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, disputa pelo anjo no sábado e formação de paredão triplo no domingo, com prova bate-volta, e eliminação na terça-feira de Carnaval, 21.

Qual a dinâmica da semana BBB 23

O cronograma do BBB 23 está pronto!

16 de fevereiro - 16/02/23

Prova do Líder

Consequência para os 9 primeiros que deixarem a disputa, entre elas, alguém vai direito para o paredão. Quem sair da dinâmica, vai ter que pegar um pergaminho e ler em voz alta.

18 de fevereiro, sábado - 18/02/23

Prova do anjo:

Poder coringa: dá direito ao poder do silêncio, que impedirá alguém de votar no próximo paredão.

19 de fevereiro, domingo - 19/02/23

Formação do paredão

- um já estará emparedado pela consequência da prova do líder.

- anjo imuniza

- líder indica

- poder coringa em ação

- casa vota aberto

- contragolpe ao emparedado pela prova - quem se deu mal na prova do líder puxa um.

- prova bate-volta

21 de fevereiro, terça - 20/02/23

Eliminação

Assistir BBB 23 ao vivo grátis

Big Brother Brasil 2023

O BBB 2023 começou há um mês e é um dos maiores realities do planeta, sendo o programa de TV com o maior número de tweets publicados nos anos de 2020 e 2021.

A 23ª temporada conta com convidados famosos e anônimos: Cezar, Gustavo, Larissa, Ricardo, Sara, Cristian, Bruno, Aline do Rouge, Bruna Griphao, Fred, Cara de Sapato, Fred Nicácio, Key, Marvvila, Gabriel Santana, Amanda e MC Guimê.

A edição tem previsão de acabar em meados de abril. O programa dura cerca de três meses e costuma somar entre 90 e 100 episódios por temporada.

O prêmio deste ano será o maior da história do programa, pois será acumulativo. O campeão não receberá apenas R$ 1,5 milhão. No primeiro paredão da edição, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que semanalmente a quantia irá aumentar.

O prêmio está em R$ 1.800.000 por enquanto.

