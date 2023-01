Prêmio mudará de acordo com o desempenho dos brothers nas provas

BBB 23 tem nova premiação: veja as novidades do reality

Tem novidade chegando no BBB 23! Nesta segunda-feira, 2, a Globo divulgou um vídeo com Tadeu Schmidt contando algumas novidades sobre a nova temporada. O prêmio vai mudar depois de tantos anos sem reajuste, e ainda haverá novas regalias para o líder.

Em um vídeo publicado hoje, Schmidt revelou que o prêmio final vai mudar ao longo da temporada. O apresentador frisou que os brothers vão ter que se dedicar nas provas do líder e do anjo para que o valor pago ao vencedor fique mais alto.

"E o prêmio final que vai mudar? Mas tem que se dedicar! Lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder", disse. O apresentador continuou dizendo que o líder também terá novas regalias ao longo da temporada. "E o líder que fica ali no controle, com novos poderes. Mas tem que saber jogar! Vai ter jogada nova no BBB 23".

Como de costume, a casa do BBB estará repaginada para receber os brothers desta temporada. "Novos quartos, nova cozinha", contou o jornalista.

O público também pode se preparar para começar a acompanhar o jogo antes da estreia. Conforme previamente divulgado pela emissora, a casa de vidro será realizada pela primeira vez na história antes do início do programa. "Bom, eu vou indo, porque acho que o jogo começa antes do que eu pensei", finaliza Schmidt.

Quando começa o BBB 23?

O BBB 23 começa em 16 de janeiro, segunda-feira. Ainda não se sabe quando a lista oficial de participantes será divulgada, o que costuma acontecer alguns dias antes do início do programa. Mais uma vez, o elenco será dividido entre Pipoca, anônimos se inscreveram para participar, e Camarote, famosos convidados pela produção. Entre os nomes mais falados na web, estão Wanessa Camargo, Vitão, Vivi Wanderley, Laura Brito, Key Alves, Lucas Lucco, Bruna Griphao e John Drops.

