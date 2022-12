BBB 23 participantes confirmados: quem deve estar no reality show?

O BBB 23 está marcado para começar em 16 de janeiro, segunda-feira, e trará mais um time de famosos para competir pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Enquanto a lista oficial não é divulgada, alguns possíveis nomes de participantes começam a circular na web.

John Drops pode estar no BBB 23

Os internautas e alguns veículos de imprensa apontam John Drops, 29, como um dos possíveis participantes do BBB 23. Recentemente, o influenciador foi escalado pela emissora para comentar o especial de fim de ano de Roberto Carlos, junto com Bruna Griphao, outra cotada para o reality show, Victor Di Castro e Patrícia Ramos.

O baiano ficou famoso ao imitar looks de celebridades como Kim Kardashian, Lady Gaga e Beyoncé no Instagram. Hoje, ele soma mais de 1 milhão de seguidores na plataforma e também já foi comentarista do reality show Soltos em Floripa.

Mariely Santos

Outro nome apontado pelos internautas como uma possível participante do BBB 23 é o de Mariely Santos, 23. Uma das "gêmeas lacração", a jovem ficou famosa em 2018 ao dançar nos vídeoclipes de Mc Loma ao lado da irmã, Mirella Santos.

Nos últimos meses, Loma, Mirella e Mariely voltaram a ser assunto na mídia com seus stories engraçados e ganharam milhões de seguidores no Instagram.

Mc Guimê

Mc Guimê, 30, é baste conhecido pela faixa País do Futebol (2014) ao lado de Emicida. No Instagram, o cantor é seguido por mais de 8 milhões de pessoas.

O famoso é casado com a cantora Lexa, de quem se separou brevemente no final de outubro. O casal reatou a relação em dezembro, e a reconciliação foi bastante comemorada pelos fãs do casal e amigos famosos.

André Luiz Frambach

André Luiz Frambach é outro ator da Globo que está sendo falado pelos internautas. O rapaz tem 25 anos e está no ar atualmente em Cara e Coragem, novela das 19h, interpretando Rico. Ele também já participou de outros folhetins na emissora, incluindo Éramos Seis (2019), Malhação: Vidas Brasileiras (2018) e Passione (2010).

Recentemente, o ator ficou noivo de Larissa Manoela, com quem começou a namorar em 2022. A proposta foi feita por André durante uma viagem do casal para Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Vanessa Lopes

A 'musa do TikTok' Vanessa Lopes, 21, também pode ser uma das participantes do BBB 23, de acordo com rumores que circulam entre os internautas.

A tiktoker ficou em evidência neste ano ao lançar a música temática para a Copa do Mundo, "Chapadinha na Gaveta", ao lado de Gabily. A faixa, no entanto, foi bastante criticada nas redes sociais, mas não impediu as influenciadoras de gravarem a coreografia da canção ao lado do próprio Neymar.

Arthur Zanetti

O BBB 23 também costuma convidar atletas para fazer parte do elenco do Camarote. Um dos cotados para a próxima edição é Arthur Zanetti, de 32 anos.

O ginasta é campeão olímpico e mundial na modalidade de argolas. Ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e a prata nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. No Instagram, são 500 mil pessoas que o acompanham.

Micael Borges

Mais um ex-Rebelde Brasil pode estar no elenco do BBB 23 na próxima temporada. Depois de Arthur Aguiar, que se tornou o vencedor da edição de 2022, Micael Borges está sendo falado como um dos possíveis participantes.

Micael tem 34 anos e ficou famoso em 2012, quando interpretou Pedro na versão brasileira da Rebelde, produzida pela Record. Anteriormente, ele já havia participado de novelas da Globo. Além de atuar, ele também segue carreira na música.

Bruna Griphao

Assim como John Drops, Bruna Griphao também participou do especial Roberto Carlos neste ano. Internautas até apontaram que essa seria uma forma de introduzir os escolhidos para o BBB 23 ao público.

A atriz tem 23 anos de idade. Em 2021, ela interpretou a princesa Leopoldina em Nos Tempos do Imperador, novela das 18h da emissora. A famosa também esteve em Orgulho e Paixão (2018), Haja Coração (2016), Malhação Casa Cheia (2013) e Avenida Brasil (2012).