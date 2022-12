Rafaella Tuma no BBB 23: Boninho revela quadro especial de ilustradora

O BBB 23 ganhou um reforço no time de funcionários, a ilustradora Rafaella Tuma. A artista terá um quadro na nova edição do reality show e lançou um vídeo inédito de seu trabalho para anunciar o espaço que terá no programa da Rede Globo no próximo ano.

Rafaella Tuma vai ter quadro no BBB 23

A ilustradora Rafaella Tuma de 34 anos, natural de Ribeirão Preto, agora faz parte do time do BBB 23. Ela ficará responsável por um quadro semanal do programa. O dia da semana em que seu trabalho irá ao ar nas telinhas ainda não foi revelado pelo programa.

O anúncio oficial foi realizado hoje, quarta-feira, 28 de dezembro, nas redes sociais da artista e também do chefão do programa, Boninho, que a parabenizou: "seja bem vinda ao nosso time! Vamos contar muitas histórias juntos".

Rafaela comemorou a contratação em seu perfil no Instagram e revelou que seu quadro trará os melhores momentos do programa em formato de desenho. "É oficial: teremos um quadro no BBB 23! Vídeos animados toda semana, dos melhores momentos, dos melhores memes... quem vai ficar ligado comigo pra não deixar passar nada?", escreveu.

Para já dar um gostinho de seu trabalho ao público, ela publicou um vídeo inédito que criou especialmente para o anúncio. Na animação, ela relembra momentos marcantes das edições de 2020, 2021 e 2022, como a briga de Gil do Vigor com Pocah em que ele usou o termo "basculho" e a revolta de Larissa por Pedro Scooby ter jogado um limão no lixo, devido ao emoji da moça nas redes sociais ser a fruta.

Quem é Rafaella Tuma?

Rafaella Tuma é formada em Design Gráfico, tem especialização em Motion Graphics e também é graduada em Administração e Marketing. Ela trabalha com arte digital e animação 2D há 10 anos, mas foi só em abril desde ano que se aventurou em transformar seu conteúdo em vídeos curtos para a internet, uma febre nos dias de hoje e que aumentou ainda mais seu alcance.

A famosa já assinou trabalhos para grandes marcas, como o Itaú, a Americanas, a Coca-Cola, a Globo, a Discovery, Uber entre outras. Além disso, ela ministra o curso Gerenciamento de Carreira para Artistas na plataforma Unhide School.

No Instagram, Rafaella tem mais de 2 milhões de seguidores, no Tik Tok já são mais de 2 milhões de fãs também e no Youtube ela conta com 352 mil inscritos.

Quais serão os outros quadros do BBB 23?

Por enquanto, além do quadro de Tuma, são esperados que o Big Terapia e o C.A.T BBB retornem. Até agora, a Globo não soltou novidades sobre os outros quadros do programa.

O Big Terapia estreou nas quartas-feiras do BBB em 2022 e tem Paulo Vieira a frente do quadro. Em entrevista ao UOL em maio, o ator e humorista disse que não sabia se voltava para a edição de 2023, mas que acreditava que sim, já que o projeto foi um sucesso de audiência e publicidade e deixou a produção do programa contente.

O C.A.T BBB estreou nas terças-feiras da edição de 2020 e se tornou um sucesso nas redes sociais. Ele foi comandado por Rafael Portugal, mas depois o humorista deixou o projeto, que foi assumido por Dani Calabresa em 2022.

A humorista não teve a mesma aceitação do público que Rafael Portugal, mas segundo o Notícias da TV publicou em julho, Dani Calabresa estaria negociando com a emissora para retornar ao quadro em 2023. O contrato da loira é por obra, então sua atuação em projetos da emissora não é fixa.

