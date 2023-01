Beijos do BBB 23: quem ficou com quem na 1ª festa

A primeira festa do BBB 23, na quarta, 18, teve show da Anitta, e além de funk a festa teve muitos beijos. Os casais Key e Gustavo, Fred Nicácio e Gabriel Mosca, e Gabriel e Bruna Griphao, protagonizaram beijões no Big Brother Brasil e a gente te mostra como foi.

VEJA:

Quem já beijou no BBB 23?

Até agora, seis participantes já trocaram beijos - que começou na última segunda-feira.

Key Alves e Gustavo protagonizam o primeiro beijo do BBB 23. Os dois entraram no programa juntos e parte do público já shipava a relação. Após o show da Anitta, a dupla até tentou engatar assunto sobre o jogo, mas logo começaram da dançar coladinhos e acabaram se beijando no centro da pista. Os outros brothers celebraram.

Gabriel e Bruna tiveram o segundo beijo da edição. Depois de xavecar a colega de confinamento durante a apresentação de Anitta, que já foi seu affair, o modelo e a atriz finalmente trocaram beijos. Mas no dia seguinte, a ressaca moral parece ter tomado conta da loira que disse não querer ficar de casal no reality.

Por fim, Fred Nicácio e Gabriel Mosca também se beijaram na primeira festa do BBB 23. Os dois trocaram olhares durante a confraternização, quando o ator falou que queria beijar o médico. Minutos depois, os dois ficaram no bar da festa.

Já na manhã de quinta, Fred não deu sinais de que quer levar adiante um envolvimento com Gabriel.