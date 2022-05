5 ex-BBBs que viraram artistas após o reality

Na última segunda-feira (16), a atriz Samantha Schmutz agitou a web após questionar se Juliette é artista. O comentário deixado pela comediante em uma rede social fez com que diversos famosos saíssem em defesa da paraibana e levou o questionamento sobre o que é ou não é arte. Além da vencedora do BBB 21, outros ex-BBBs viraram artista depois do fim do reality.

Sabrina Sato está entre os ex-BBBs que viraram artistas

Sabrina Sato não venceu o BBB 3, edição da qual participou, mas sua carreira decolou após o reality. A famosa, que cursou teatro e balé clássico na infância, sonhava em se tornar atriz mas foi como apresentadora que ela ganhou ainda mais projeção nacional.

A paulista foi bailarina do Faustão entre 2000 e 2002 antes de entrar para o reality, e também já havia feito uma pequena participação na novela Porto dos Milagres (2001). Entre 2003 e 2014, foi um dos destaques do Pânico da TV e da Band. Ela deixou a atração para comandar o seu próprio, o “Programa da Sabrina”, no ar entre 2014 e 2019 na Record.

Na emissora, comandou ainda o Domingo Show (2020), Made In Japão (2020) e Game dos Clones (2020), além do Ilha Record (2021). Em 2022, retornou para a Globo para se tornar apresentadora do Saia Justa no GNT.

Além da carreira como apresentadora, Sabrina é um dos destaques dos carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro, além de ser considerada um dos maiores ícones fashion do país.

Grazi Massafera

Grazi terminou o Big Brother Brasil 5 em 2º lugar e investiu na carreira de atriz. Sua estreia em novelas foi em 2006 em Páginas da Vida, na qual interpretou Thelminha. A loira relatou ter sido sabotada por colegas da emissora que não aceitavam uma ex-BBB como artista.

Apesar das dificuldades, Grazi continuou trabalhando em novelas. Teve papéis de destaque nas tramas Negócio da China (2008), Tempos Modernos (2010) e Flor do Caribe (2013). Em 2015, foi amplamente elogiada pela crítica ao viver Larissa em Verdades Secretas. O papel lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz em 2016.

Sua última novela na emissora foi Bom Sucesso (2019). Em novembro 2021, ela anunciou sua saída Globo.

Juliana Alves está entre os ex-BBBs que viraram artistas

Outra ex-BBB que engatou na carreira de atriz após fim do programa foi Juliana Alves. A famosa esteve na terceira edição do reality, a mesma de Sabrina Sato.

Sua primeira novela foi Chocolate com Pimenta, ainda em 2003, na qual interpretou Selma. Teve papéis de destaque em Duas Caras (2007), Caminho das Índias (2009) e em Tititi (2010). Também atuou em outros títulos como Cheias de Charme (2012), Babilônia (2015), Sol Nascente (2016), O Tempo Não Para (2018) e Malhação: Vidas Brasileiras (2019). Seu último trabalho foi em 2020, na novela das sete Salve-se Quem Puder. A artista não renovou o contrato com a Globo.

Kaysar Dadour está entre os ex-BBBs que viraram artistas

O sírio Kaysar Dadour foi um dos mais populares participantes do BBB 18 e terminou a edição em segundo lugar. Ele foi um dos participantes da Dança dos Famosos em 2019, e logo depois conquistou seu primeiro papel em novelas, em Órfãos da Terra, novela das 18h.

Nos anos seguintes, fez participações nos seriados Carcereiros (2021) e Passaporte para Liberdade (2021). Ele retorna para os folhetins neste ano em Cara e Coragem, novela das 19h que estreia no próximo dia 30 de maio na Globo, na pele do personagem Kaká.

Juliette

Por fim, a campeã do BBB 21 Juliette, centro da discussão que tomou a web nesta semana, investe na carreira de cantora desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil.

O primeiro EP da paraibana, autointitulado, foi lançado no ano passado, com cinco faixas. O projeto contou com produção de Anitta, que se tornou amiga da sister. Atualmente, Juliette está em turnê pelo Brasil. Seu último lançamento foi a faixa Cansar de Dançar.

