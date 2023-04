Bruna Griphao é a última líder do BBB 23

A nova líder BBB 23 é Bruna, que venceu a prova realizada nesta terça-feira, 18, após a eliminação de Domitila. A sister precisou mandar um rival direto para a berlinda logo após a consagração da liderança, além de definir quem ficaria no VIP e xepa.

Como foi a prova do líder do BBB 23?

A disputa pela liderança aconteceu logo após a 16ª eliminação da temporada e todos os cinco brothers que ainda estão no jogo participaram.

Após se consagrar como a nova líder BBB 23, Bruna escolheu Larissa para o VIP. Os demais brothers permanecem na xepa.

Como será a final do BBB 23?

A Globo já anunciou como será a grande final do BBB 23. Todos os participantes vão voltar para participar do evento, exceto Cara de Sapato e Mc Guimê, que foram expulsos, e Bruno, que desistiu do programa.

O evento também contará com shows de Iza, Carlinhos Brown, Lauana Prado e Mumuzinho, que agitam a festa com seus maiores hits.

Como de costume, o anúncio do vencedor do programa só é feito no final, junto com o segundo e terceiro lugar. O mais votado leva para casa o prêmio milionário que já ultrapassa o valor de R$ 2 milhões. Os menos votados também saem com um valor em dinheiro.

A votação para escolher o vencedor do BBB 23 será aberta no Gshow dois dias antes da grande final. O público terá cerca de 48 horas para decidir quem deve ser o novo milionário do Brasil.

