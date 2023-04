Quem saiu do BBB 23: Domitila é eliminada; veja a porcentagem

Domitila Barros foi quem saiu do BBB 23 nesta terça-feira, 18. A ativista social recebeu 59,94% dos votos em uma disputa contra Larissa (39,35%) e Amanda (0,71%), que seguem na competição. A modelo caiu na berlinda ao ser a mais votada na casa no domingo.

Domitila no BBB 23

Fim de jogo para Domitila! Depois de se tornar a recordista da paredões da temporada, com sete berlindas, a ativista social foi eliminada pelo público na 16ª votação popular do BBB 23.

A Miss Alemanha fazia parte do grupo Camarote e jogava junto com o quarto Fundo do Mar. Entrou formando dupla com Cezar Black, que foi quem saiu do BBB 23 há dois paredões atrás, com quem teve vários embates ao longo da temporada - o enfermeiro até mudou de quarto após uma briga entre os dois.

Seus principais aliado foram Fred Nicácio e Key Alves, eliminados anteriormente. Depois da saída do médico e também de Sarah Aline, restou apenas Ricardo Alface como parceiro de jogo da sister.

Domitila também teve vários embates ao longo da temporada, principalmente com Fred e Bruna Griphao. Quando apertou o botão para ir ao Quarto Branco, a sister puxou o jornalista com ela, mas perdeu a disputa pelo carro 0km e a imunidade da semana para ele.

Bruna também é um grande desafeto desde as semanas iniciais do jogo. As duas já discutiram inúmeras vezes e trocaram indicações e votos no paredão. Domi também se desentendeu com Larissa, que não gostou de algumas falas da ativista contra ela.

Com tantos desafetos, Domitila se tornou um alvo constante nas votações. Ela é a segunda participante que mais esteve em paredões na história do programa, atrás apenas de Babu Santana do BBB 20.

Quem saiu do BBB 23 até agora

1º paredão

Fred Nicácio e Marília

Eliminado: Marília com 52,7%

2º paredão

Gabriel, Domitila Barros e Cezar

Eliminado: Gabriel com 53,3%

3º paredão

Tina, Cezar e Gabriel Santana:

Eliminada: Tina com 54,12%

4º paredão

Paula, Amanda, Mc Guimê e Bruno

Quem saiu do BBB 23: Paula com 72,5%

5º paredão

Cristian, Ricardo e Fred

Eliminado: Cristian com 48,32%

6º paredão

Gustavo, Fred Nicácio e Domitila Barros

Eliminado: Gustavo com 71,78%

7º paredão

Fred Nicácio, Cara de Sapato e Cezar

Eliminado: Fred Nicácio com 62,94%

8º paredão

Key Alves, Sarah Aline e Domitila Barros

Quem saiu do BBB 23: Key Alves com 56,76%

9º paredão

Larissa, Domitila Barros, Cezar e Ricardo Alface

Eliminada: Larissa com 66,75%

10º paredão

Fred, Domitila Barros e Gabriel Santana

Eliminado: Fred com 50,23%

11º paredão

Gabriel Santana, Bruna Griphao e Aline Wirley

Eliminado: Gabriel Santana com 56,45%

12º paredão

Marvvila, Larissa, Domitila Barros e Amanda

Eliminada: Marvvila com 16,95% na votação reversa

13º paredão

Fred Nicácio, Bruna Griphao e Sarah Aline

Eliminado: Fred Nicácio com 51,14%

14º paredão

Cezar, Aline Wirley e Amanda

Eliminado: Cezar com 48,79%

15º paredão

Sarah Aline, Bruna Griphao e Aline Wirley

Eliminada: Sarah Aline com 58,2%

Desistência: Bruno

Expulsões: Cara de Sapato e Mc Guimê

Agenda do eliminado - quem saiu do BBB 23

Depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, o eliminado da vez participa de uma série de entrevistas nos programas da Globo.

A primeira entrevista é com Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-Papo BBB, logo após o fim do programa ao vivo na Globo. A conversa é transmitida gratuitamente pelo Globoplay e Gshow.

Na quarta-feira, a partir das 10h35, a eliminada estará no Mais Você para um café da manhã com Ana Maria Braga. A apresentadora traz à tona os principais momentos e também as polêmicas dos participantes ao longo do confinamento.

No mesmo dia, à noite, ela estará no BBB - A Eliminação, a partir das 20h, no Multishow. O programa é comandado por Bruno de Luca e Ana Clara Lima.

A agenda de entrevistas na televisão termina com o Domingão, em data a ser divulgada pelo programa.