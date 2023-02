Bruno já está no quarto paredão do BBB 23 - Foto: Reprodução/Rede Globo

Bruno já está no paredão do BBB 23 e dinâmica da semana puxa mais 2

A formação do quarto paredão do BBB 23 acontece neste domingo, 12, mas um brother já está emparedado através do Big Fone. Os outros participantes que vão disputar a preferência do público serão escolhidos pela indicação do líder, Poder Curinga e votação da casa. Serão quatro jogadores na berlinda desta semana.

Quem foi para o paredão do BBB 23?

Bruno já está no quarto paredão do BBB 23. O atendente de farmácia foi puxado por Gustavo, que atendeu o Big Fone. O caubói também estava emparedado, mas venceu a Prova do Líder pela segunda semana consecutiva e escapou.

O público irá conhecer os demais brothers emparedados na noite de amanhã, que contará com algumas surpresas para os participantes principalmente em relação ao Poder Coringa.

A dinâmica começa com o Anjo, que imuniza um colega. O participante que disputou a prova realizada no sábado junto com o vencedor também estará imunizado.

O líder Gustavo vai indicar um rival para a berlinda, assim como Key Alves que arrematou o Poder Curinga. Esses dois indicados não poderão disputar a Prova Bate e Volta.

Em seguida, os brothers votarão no confessionário, e os dois mais votados pela casa também vão para a votação popular. Eles disputam a Prova Bate e Volta junto com Bruno, mas apenas um deles escapará da berlinda quádrupla desta semana.

Quem Gustavo vai indicar ao paredão do BBB 23?

Líder pela segunda vez no BBB 23, Gustavo terá que indicar um brother ao paredão. Na semana passada, o caubói mandou Tina para a berlinda, eliminada com 54,12% dos votos em uma disputa contra Cezar e Gabriel Santana.

Em conversa com aliados do quarto Fundo do Mar na última sexta-feira, 10, Key Alves revelou quem seu amado deve mandar para a quarta votação popular. "Eu acho que ele [Gustavo] deve indicar a Larissa", disse a jogadora de vôlei. "E se o contragolpe for dela, ela vai vir em mim ou no Cristian".

No mesmo papo, a atleta pensou na possibilidade do Poder Coringa ser mais uma indicação. "Já pensou se o Poder Curinga é 'indique alguém pro Paredão'? A gente coloca três de uma vez. O quarto é votação da casa. Esquece!", imaginou ela.

No entanto, durante a festa, Gustavo mudou sua indicação ao paredão. “Galera, imagina um Paredão: Guimê, Paula, Bruno e Alface Ricardo”, comenta Cezar durante o evento. “Guimê já está oficial”, respondeu Key Alves. “Você vai colocar ele?", perguntou Gabriel Santana para o caubói, que responde que sim. O fazendeiro afirmou que mudou de voto: "Mudei. Acho que é mais coerente o voto nele do que na Larissa".

Larissa, porém, ainda pode cair na berlinda. Desafeto de Key Alves, a personal trainer pode ser indicada pela atleta através do Poder Curinga.

Quando será a eliminação?

A quarta eliminação do BBB 23 acontece na terça-feira, 14, a partir das 22h25, horário de Brasília. A votação será aberta no domingo e encerrada na noite de terça. Antes, os participantes se enfrentam no Jogo da Discórdia, realizado às segundas.

Apesar do paredão quádruplo, apenas um brother será eliminado na terça. Essa será a quarta berlinda do programa, que já tirou Marília, Gabriel e Tina do game, todos do grupo Pipoca.

1º paredão - Marília foi eliminada com 52,70% dos votos em uma disputa contra Fred Nicácio. Os dois foram escolhidos pelo público para ir ao Quarto Secreto.

2º paredão - Gabriel deixou o jogo com 53,3% dos votos contra Cezar e Domitila Barros. O modelo foi puxado para o paredão no contragolpe do indicado pelo líder.

3º paredão - Tina foi a terceira eliminada competição com 54,12% dos votos em um paredão contra Cezar e Gabriel Santana. A angolana foi indicada pelo líder Gustavo.