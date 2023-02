Key Alves se deu bem e levou o poder coringa do BBB 23 desta semana, que terá grande vantagem de indicação ao paredão - Foto: Reprodução/Globoplay

Jogadora de vôlei deu o melhor lance no confessionário e conquistou um superpoder.

Key arremata o Poder Coringa do BBB 23 desta semana; veja qual

Key arremata o Poder Coringa do BBB 23 desta semana; veja qual

O leilão foi realizado durante o raio-x nesta sexta-feira (10) e Key Alves conquistou o poder coringa do BBB 23 desta semana. A sister vai ter uma grande vantagem na próxima formação de paredão da temporada e poderá levar um rival para a disputa por permanência. O paredão desta semana será quadruplo.

+BBB 23: quem está no vip e xepa do líder Gustavo esta semana

Qual o Poder Coringa do BBB 23 que Key Alves arrematou?

Com seu poder coringa do BBB 23, Key Alves vai poder indicar um participante direto ao paredão. Este brother, ou sister, não terá direito a disputar a prova bate e volta e não terá como fugir da votação popular.

Ela não poderá mandar o líder Gustavo, Bruno, que já está emparedado por causa do Big Fone, quem estiver imunizado pelo anjo e também o indicado do líder. Os demais, todos poderão servir de alvo para a jogadora de vôlei.

Key será a terceira a se pronunciar na noite de formação de paredão. Ela poderá revelar sua decisão depois que o anjo imunizar alguém e Gustavo indicar seu voto desta semana.

Big Fone

Poder Coringa Que pelo menos o Anjo vá pro Deserto…

🏜️🤞🏻 pic.twitter.com/iMobztI7mK — Sapato da Amanda 🪢 (@maa_eugenia) February 10, 2023

Dinâmica do 4º paredão do BBB 23

O paredão desta semana será quadruplo. O anjo imunizará alguém e logo em seguida Gustavo fará sua indicação como líder. Depois, Key usará seu poder coringa do BBB 23 e enviará mais alguém para a berlinda. A casa irá votar e dois mais nomeados serão enviados para o paredão.

Na prova bate e volta, competirão Bruno - que está emparedado desde a manhã de quinta-feira (9) por ter sido indicado por Gustavo, que atendeu o Big Fone - além dos dois mais votados pela casa. A indicação do líder e do poder especial de Key ficam de fora.

No final, alguém escapa e quatro participantes participaram do quarto paredão da edição. A eliminação será na terça-feira (14).

- Anjo imuniza

- Líder indica

- Poder Coringa do BBB 23 é usado

- Casa vota

- Prova bate-volta é realizada

Prova do anjo terá dinâmica especial

Tadeu Schmidt explicou que nesta semana a prova do anjo será realizada em dupla. Porém, apenas um deles será o anjo e irá ganhar um carro. O outro ganhará imunidade. Essa imunidade será descartada se Bruno for o vencedor, já que ele já está no paredão.

Quem já conquistou o poder coringa no BBB 23

Tina: a angolana foi a primeira a conquistar o poder especial nesta temporada. Ela teve o direito a um voto com peso dois no dia da formação de paredão. Na ocasião, ela era a dupla de MC Guimê e foi voto decisivo para colocar Fred Nicácio e Marília na berlinda.

Cara de Sapato: na semana seguinte, o lutador de MMA teve o poder em mãos. Ele já era o líder da semana, então teve grande vantagem. Com o poder coringa do BBB 23 ele conseguiu tirar o colega MC Guimê do paredão. Diferente de outras semanas, o brother não era obrigado a usar seu poder.

Paula: depois, quem conquistou a vantagem foi Paula. Desta vez, o poder era obrigatório, por isso, na noite de formação de paredão ela teve que decidir quem sairia do paredão. Ela decidiu quem entre Gabriel Santana ou Domitila Barros seria salvo da berlinda, já que os dois haviam sido indicados por Tina, que atendeu o Big Fone. Por fim, ela salvou a miss.

+Quem já foi líder no BBB 23? Relembre os ganhadores