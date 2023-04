Como está a votação do BBB 23 agora: quem sai no 13º paredão?

A votação do BBB 23 segue a todo vapor no Gshow, e um dos três emparedados deixará o programa na noite desta terça-feira, 11. Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline disputam a preferência do público, mas a parcial da enquete UOL aponta um percentual acirrado entre dois deles.

Como está a votação do BBB 23?

A enquete UOL aponta a eliminação de Bruna Griphao. Até às 15h00 desta terça, dia da eliminação, a atriz somava 50,32% de rejeição. Já são mais de 171 mil votos.

Apesar da atriz estar na frente, a votação do BBB 23 está bastante acirrada. Fred Nicácio vem logo atrás, com 45,25% dos votos. A enquete sofreu uma reviravolta nas últimas horas, já que o médico era quem aparecia na primeira posição até hoje de manhã. Com a pequena diferença ente eles, é possível que o resultado mude até a eliminação.

Quem não corre riscos de deixar o programa desta vez é Sarah Aline. A psicóloga tem apenas 4,42% dos votos e deve escapar ilesa da berlinda.

Vale lembrar que a votação do BBB 23 ocorre exclusivamente pelo Gshow e a enquete do UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial.

As enquetes do Diário do Nordeste, Notícias da TV e Bola VIP também mostram um resultado acirrado.

UOL

Bruna Griphao - 50,32%

Fred Nicácio - 45,25%

Sarah Aline - 4,42%

Diário do Nordeste

Bruna Griphao - 50,0%

Fred Nicácio - 42,4%

Sarah Aline - 7,6%

Notícias da TV

Fred Nicácio - 49,33%

Bruna Griphao - 46,28%

Sarah Aline - 4,39%

Bola VIP

Fred Nicácio - 51%

Bruna Griphao - 45%

Sarah Aline - 4%

Bruna Griphao tem mais rejeição nas redes sociais

Bruna Griphao é mais rejeitada que Fred Nicácio nas enquetes das redes sociais. No Twitter, onde algumas páginas que comentam realities também fazem enquetes, a atriz lidera em número de votos.

Na enquete feita pelo colunista do UOL Chico Barney, a loira soma 77,30% dos votos e pode deixar a casa hoje. A diferença para Fred é grande, que tem apenas 19,90%, enquanto Sarah está na lanterna com 2,80%.

Já no Choquei, a atriz lidera com 60,60%, enquanto Fred tem 33,10%. Sarah, mais uma vez, é coadjuvante nesta berlinda e tem apenas 6,30%.

O cenário se repete na enquete do Hugo Gloss, no qual Bruna está sendo eliminada com 58,80%. O médico tem 37,20% e a psicóloga tem 4%.

Quando é a eliminação?

A eliminação do 13º paredão acontece durante o programa de hoje. Desta vez, o nome do brother que deixa o programa deve ser anunciado logo no início da edição já que o reality dará início a semana turbo.

Após mais uma eliminação, será realizada uma Prova do Líder e mais uma formação de berlinda. Mais um participante deixará a casa na quinta-feira - nesta semana, serão três líderes e três eliminações para que o reality elimine seis brothers até a data da final, que acontece em 25 de abril.

Enquanto o programa continua, o eliminado do BBB 23 participa de uma entrevista ao vivo com Patrícia Ramos e Vivian Amorim na Rede BBB, exibida gratuitamente no Gshow e no Globoplay. Ele também participará de um café da manhã no Mais Você e do BBB - A Eliminação no Multishow.

O BBB 23 deve realizar mais cinco paredões nas próximas semanas. Apenas três brothers vão chegar até o último dia de confinamento e concorrer ao prêmio milionário, que já ultrapassou a marca de R$ 2 milhões.

A final do programa contará com a presença apenas dos participantes eliminados do reality show, sem Mc Guimê, Cara de Sapato e Bruno Gaga. A Globo voltou atrás no convite após anunciar que todos os brothers estariam presentes. O último dia também contará com shows de Iza, Mumuzinho, Lauana Prado e Carlinhos Brown.

