Como votar no BBB 23 para eliminar Fred, Bruna ou Sarah HOJE

Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão na briga e falta pouco para descobrirmos quem será o décimo terceiro eliminado da temporada. O resultado da atual berlinda do reality show será na noite desta terça-feira, 11 de abril, e ainda dá tempo de aprender como votar no BBB 23 para eliminar para tentar tirar aquele seu desafeto da casa mais vigiada do Brasil.

Gshow BBB votar para eliminar 2023 pelo computador

Para votar pelo site do Gshow é rápido, fácil e não precisa instalar nada. A única obrigatoriedade do site é que você já tenha uma conta lá ou então crie um cadastro agora mesmo. Além disso, o processo de como votar no BBB 23 é totalmente de graça e não há limite de votos!

Passo 1: acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e depois clique no menu da aba lateral esquerda. Você deve ir até o final dele e clicar em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis;

Passo 2: ao clicar no botão, o site pedirá para que você faça login. Se já tiver sua conta, ótimo. Caso ainda não seja registrado no Gshow, então clique em "cadastre-se" e você será redirecionado para um formulário de inscrição;

Passo 3: depois é só informar poucos dados pessoais, como nome completo, e-mail válido, data de nascimento e senha que usará no site - ela deve ter entre 8 e 15 dígitos. Depois, é só selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e confirmar com o botão "cadastrar";



Passo 4: agora que já tem seu cadastro e está logado no site, você seguirá para a página oficial do Big Brother Brasil (https://gshow.globo.com/realities/bbb/). Para quem se pergunta como votar no BBB 23, é agora que você acessará a enquete oficial do programa: quem você quer eliminar? Ela aparece logo no começo da página;

Passo 5: clique no participante que deseja ver fora do jogo entre Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline. Depois, selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs para terminar o processo;

Passo 6: você não precisa clicar em mais nada, só aguardar o seu voto ser computado. O site te informará que ele foi registrado e você poderá clicar em "votar novamente" se quiser repetir o processo de como votar no BBB 23 para eliminar mais vezes.

Como votar no BBB 23 pelo celular

Para saber como votar no BBB 23 pelo celular, o processo é muito parecido. No entanto, neste caso é necessário instalar o aplicativo do portal no seu aparelho. A boa notícia é que o app existe para usuários do Android e também IOS.

Passo 1: acesse a loja de aplicativos do seu celular e pesquise por "Gshow" na barra de busca. Quando encontrar, clique nele e então aperte "instalar";

Passo 2: após a instalação estar completa, abra o aplicativo. Em seguida, você vai clicar na barra menu, no canto inferior direito, e encontrará a opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Se tiver sua conta, coloque e-mail e senha. Caso não tenha, clique para se cadastrar;

Passo 3: você terá que passar os poucos dados exigidos pelo site, nome completo, data de nascimento, e-mail válido e senha. Depois da confirmação, é só ficar logado no aplicativo;

Passo 4: agora, você apertará a aba "BBB 23". Ela fica no centro da barra inferior no app. Assim, você vai parar direto na página do reality show;

Passo 5: a enquete "quem você quer eliminar do BBB 23" aparecerá logo de cara! Clique nela e depois selecione o participante que deseja eliminar entre Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline neste paredão;

Passo 6: lembre-se de selecionar a opção "sou humano" da verificação de robôs. Em poucos segundos você receberá a confirmação: "você votou em" e o nome do participante. Pronto! Agora é só apertar "votar novamente" se quiser repetir o processo.

Quando acaba a votação do 13º paredão?

A votação do décimo terceiro paredão fica no ar até o programa ao vivo desta terça-feira, 11 de abril. De acordo com a programação oficial da TV Globo, o Big Brother Brasil hoje começa às 22h25 e termina às 23h50.

Geralmente, a enquete fica aberta no Gshow até próximo o final do programa. No entanto, esta terça-feira contará com nova prova do líder e formação do décimo quarto paredão da temporada. Por isso, a eliminação deverá ser um pouco mais cedo. Fique de olho para não perder a chance de votar!

