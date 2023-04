Globo confirma que expulsos voltarão para a final do BBB 23

A final do BBB 23 acontece no próximo mês com a presença dos participantes eliminados ao longo da temporada, além de quatro shows. A atual edição do BBB 23 contou com duas eliminações e uma desistência, que também estarão presentes no reencontro no final de abril. A Globo exibe a final do BBB 23 no dia 25 de abril, após a novela Travessia.

Quem vai participar da final do BBB 23?

Conforme informado pela emissora ao DCI nesta quarta-feira, 6, Mc Guimê, Cara de Sapato e Bruno vão estar presentes no reencontro. O canal afirmou que todos os participantes estarão presentes.

Bruno desistiu do programa após um pouco mais de um mês de confinamento. O brother apertou o botão da desistência e saiu pelo confessionário após alegar que não estava conseguindo ser ele mesmo no jogo. Diante da situação, ele até foi retirado da vinheta de abertura do programa.

Já Cara de Sapato e Mc Guimê foram expulsos após serem acusados de assediar a mexicana Dania Mendez, intercambista do La Casa de Los Famosos. As três baixas no elenco desfalcaram o programa, que promoveu uma repescagem para preencher as vagas.

O BBB 23 pagará o maior prêmio de sua história, que até agora ultrapassa a quantia de R$ 2,19 milhões. O valor muda a cada eliminação, quando três brothers são sorteados para dar palpites sobre quem deve deixar a atração. Se acetarem, uma quantia é somada ao valor pago ao campeão.

Ainda não há um favorito ao prêmio. Ao contrário de edições anteriores, nenhum dos brothers possui um grande favoritismo e o resultado segue uma incógnita até a data da final. Três dos nomes mais falados nas redes sociais são Amanda, Domitila Barros e Ricardo, mas os três também geram discordâncias entre os internautas.

Quem vai cantar na final?

Além da presença de todos os participantes da temporada, a final do BBB 23 também contará com shows de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho e Lauana Prado que cantarão alguns de seus maiores hits.

Os três primeiros são jurados do The Voice Kids e de outras versões do reality show musical. Carlinhos Brown é mais conhecido por fazer parte do trio Tribalistas, além de sua notória carreira solo.

Já Iza é uma das mais famosas cantoras pop da atualidade, dona de hits como 'Pesadão', 'Talismã' e 'Dona de Mim'. Mumuzinho é cantor de pagode, famoso pelas faixas 'Fulminante' e 'Eu Mereço Ser Feliz'. Ambos já se apresentaram nas festas do BBB 23 em outras edições.

Lauana Prado é cantora de sertanejo, conhecida por 'Primeiro Eu', 'Cobaia' e 'Zap'. Essa será a primeira vez que a artista se apresentará no programa.

Como será semana turbo BBB 23?

O BBB 23 acelera o ritmo nas próximas semanas para eliminar mais seis participantes até a data da final. Uma nova semana turbo começa nesta quinta, e os detalhes serão explicados pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Conforme anunciado anteriormente, serão realizadas três Provas do Líder e três eliminações, restando seis participantes na casa mais vigiada do Brasil. Ainda serão formados mais três paredões até a grande final do BBB 23.

Com a aceleração da dinâmica, não serão mais realizadas as festas do líder. A última aconteceu em homenagem a Aline, na última quarta.

Essa será a segunda vez que o BBB 23 promove uma semana turbo ao longo da temporada. A primeira foi feita ainda no começo do jogo, resultando na eliminação de Fred Nicácio e Gustavo. O médico, porém, retornou ao jogo através da repescagem.

Ainda estão no jogo Aline Wirley (cantora e ex-Rouge), Amanda (médica), Bruna Griphao (atriz), Cezar (enfermeiro), Domitila Barros (ativista social), Fred Nicácio (médico e apresentador), Larissa (personal trainer), Ricardo (biomédico) e Sarah Aline (psicóloga).

VEJA TAMBÉM