Como está a votação do BBB 23: parciais sobre quem sai no 14º paredão

O décimo quarto paredão foi formado e agora quem briga pela permanência é Amanda, Cezar Black e Aline Wirley. A eliminação será na noite de quinta-feira, 13 de abril e as parciais de votação do BBB 23 já indicam quem deve sair.

Quem está na frente para sair no 14º paredão

A briga mais acirrada para definir quem sai neste décimo quarto paredão está entre Cezar Black e Aline Wirley. A dupla divide a rejeição e em algumas parciais extraoficiais o enfermeiro é o líder, enquanto em outras a cantora é a mais votada para sair.

Consultamos as enquetes do UOL, DCI, GZH, Votalhada e Jovem Pan próximo às 10h00 desta manhã de segunda-feira. Confira os números:

GZH

1º - Aline Wirley: 41,1%

2º - Cezar Black: 36,8%

3º - Amanda: 22,1%

A disputa entre Cezar Black e Aline Wirley é bem visívil na enquete do GZH. A cantora está na frente por pouco e o enfermeiro aparece na vice-liderança dos quase mil votos computados.

Votalhada

1º - Aline Wirley: 48%

2º - Cezar Black: 39%

3º - Amanda: 13%

Na enquete do site do Votalhada o mesmo cenário se repete, mas a ex-rouge está na frente com uma porcentagem maior. No total, foram contabilizados quase 7 mil votos.

Jovem Pan

1º - Cezar Black: 42,7%

2º - Aline Wirley: 36,9%

3º - Amanda: 20,4%

Já a disputa na enquete da Jovem Pan mostra Cezar Black no primeiro lugar. Aline Wirley fica na vice-liderança e Amanda se distancia da dupla com folga. Foram somados mais de 41 mil votos nesta parcial do décimo quarto paredão.

UOL

1º - Cezar Black: 36,99%

2º - Amanda: 31,90%

3º - Aline Wirley: 31,11%

A enquete do UOL também tem Cezar Black como o mais votado para sair. A diferença nesta parcial é que a briga fica entre o enfermeiro e Amanda, enquanto Aline vem na terceira posição. Mesmo assim, as porcentagens se mostram acirradas. O total de votos é de 52 mil.

DCI

1º - Aline Wirley: 55,2%

2º - Cezar Black: 36,7%

3º - Amanda: 8,1%

A enquete do DCI traz Aline como a líder da votação do BBB 23. A parcial mostra Cezar Black atrás da ex-rouge e Amanda vem na lanterna. Quase 400 mil votos foram computados.

Como o 14º paredão foi formado

O décimo quarto paredão do BBB 23 foi formado em uma terça-feira especial. Com a proximidade da final, o programa atem acelerado suas dinâmicas. Assim, após a eliminação de Fred Nicácio na décima terceira berlinda, os brothers já realizaram uma prova do líder e em seguida uma formação de paredão.

A votação do BBB 23 desta semana foi simples. Sarah Aline, a nova líder, teve o poder de indicar alguém e levou Amanda para a berlinda. Depois, a casa votou. Cezar Black ficou com cinco votos e Aline Wirley com dois votos. Ambos caíram no paredão. Não foi realizada prova bate e volta.

Gshow votação BBB 23

A votação do BBB 23 ocorre oficialmente no site do Gshow. Por isso, se quiser votar ativamente e ser responsável pela saída de alguém neste décimo quarto paredão, é necessário ir até o site do reality show. Você não precisa pagar nada para votar, mas é obrigado a ter uma conta no portal. A boa notícia é que esse cadastro é totalmente gratuito e bem rápido de ser feito.

Passo a passo de votação no BBB 23 - Gshow

Passo 1: o primeiro passo para conseguir participar da votação do BBB 23 é acessar o site do Gshow (https://gshow.globo.com/). Em seguida, você deve abrir o menu da lateral superior esquerda e clicar em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Depois aperte "cadastre-se";

Passo 2: agora, você foi redirecionado para um formulário de inscrição. Para fazer sua conta, você terá que informar quatro dados importantes, o seu nome completo, a sua data de nascimento, um e-mail válido e a senha que deseja usar no site;

Passo 3: para finalizar, você terá que selecionar a opção "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois apertar "cadastrar";



Passo 4: com o seu novo login em mãos, você deve seguir para a página oficial do Big Brother Brasil. Você consegue encontrá-la pela aba da lateral esquerda ou diretamente pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 5: a enquete de votação do BBB 23 estará logo no começo dessa nova página, clique nela. Agora, selecione aquele participante entre Amanda, Aline e Cezar que você quer ver fora do jogo. Para finalizar, você deve selecionar a opção "sou humano" da verificação de robôs;

Passo 6: aguarde pela confirmação do seu voto, o site te informará. Depois, se quiser repetir todo o processo é só apertar "votar novamente". Não há limite de votos por conta ou IP, então vote a vontade.

