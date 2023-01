Como foi o almoço do anjo do BBB 23 de Aline e Bruno

Almoço do anjo hoje - FOTO: TV GLOBO

Aline e Bruno são os primeiros anjos do BBB 23

Neste domingo, 22/02, Aline do Rouge e Bruno foram presenteados com o almoço do anjo BBB 23 e, de quebra, receberam mensagens da família. Ao lado dos amigos Amanda e Cara de SAPATO, os dois ficaram emocionados ao rever a família.

Por volta das 14h, no horário de Brasília, Aline e Bruno subiram para o espaço multiuso da casa do BBB 23. Os participantes vibraram com a decoração do lugar e, em seguida, eles puderam escolher roupas da marca patrocinadora.

Depois, os anjos assistiram ao recado da família. Aline recebeu mensagem do filho e do marido, Igor Rickli, além da irmã e mãe. A cantora ficou emocionada.

Bruno também pode matar um pouco da saudade dos familiares com a mensagem que recebeu da sobrinha e do pai.

Quem fica imune com o colar do anjo

Aline e Bruno são os anjos da semana e os dois cogitam dar o colar da imunidade para Guimê e Tina ou Gabriel Flop e Paula. Desta vez, a formação do paredão do BBB 22 terá duplas se enfrentando.

A líderes da semana, Bruna Griphao e Larissa, já sinalizaram que devem votar em Key e Gustavo para a primeira berlinda. Se forem votados, eles não terão direito de participar da prova bate-volta.

Já a dupla Fred e Marília devem ser votados pela casa.

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB 23 deste domingo, 22 de janeiro, está marcado para ir ao ar às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico. A edição de hoje do Big Brother Brasil vai mostrar os melhores momentos do almoço do anjo, além dos últimos acontecimentos da casa e a formação de paredão.

Para acompanhar, basta sintonizar na Globo no horário indicado ou fazer um cadastro gratuito no Globoplay. A plataforma de streaming exibe toda a programação da emissora ao vivo, basta clicar em ‘Agora na TV’.

