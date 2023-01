Igor Rickli: quem é o marido de Aline Wirley do BBB 23

Integrante do camarote do BBB 23, Aline Wirley está no mundo dos famosos há muitos anos. A cantora fez sucesso logo no começo dos anos 2000 com o grupo Rouge e até hoje permanece na mídia. O marido de Aline Wirley também é artista, o famoso é o ator Igor Rickli, que já atuou na Globo e na Record.

Quem é o marido de Aline Wirley?

Aline Wirley é casada com Igor Rickli, ator de 39 anos de idade. Ele é descendente de suíços, mas nasceu em Ponta Grossa, no Paraná.

A carreira nos palcos do teatro começou ainda cedo, quando ele tinha apenas 6 anos. Quando chegou na adolescência, já até produzia seus próprios espetáculos.

No entanto, depois dos 18 anos, ele foi contatado por uma agência de modelos e por isso passou uma temporada em São Paulo trabalhando com moda. Porém, a paixão do marido de Aline Wirley era realmente a atuação. Foi então que ele se mudou para o Rio de Janeiro, em 2006, para perseguir o sonho de ser ator.

Em 2010, ele fez duas grandes estreias. Primeiro como protagonista da peça Hair e também a aparição na série A Vida Alheia. Seu espaço nas telas foi ganhando vida, ele também esteve nos filmes Disparos (2012) e O Tempo e o Vento (2013), até que estreou no mundo das novelas.

O primeiro folhetim de Igor foi Flor do Caribe, produção em que viveu o personagem Alberto Albuquerque. Após atuar em Os Homens São de Marte... E é pra Lá que Eu Vou, ele esteve em mais uma novela, Alto Astral. Por lá, a participação do marido de Aline Wirley não foi grande.

No ano seguinte, 2016, ele migrou para a Record, emissora em que trabalhou nos últimos anos. Primeiro, ele viveu Marek, em A Terra Prometida, e depois foi Zac Mayan e O Rico e Lázaro (2017).

Ele atuou também em Apocalipse (2017 - 2018) e chamou atenção como Lúcifer na novela Gênesis (2021), uma das maiores produções bíblicas do acervo do canal. Após sete anos na emissora de Edir Macedo, Igor Rickli anunciou no final de 2022 que se desligou do canal.

Relacionamento aberto de Aline e Igor Rickli

Aline e Igor estão em um relacionamento desde 2010. Eles são pais de Antônio, que nasceu em setembro de 2014. A dupla se conheceu no palco, quando trabalhou lado a lado na peça Hair.

Igor contou em 2016 ao Hoje em Dia que teve uma primeira impressão estranha da mulher, mas que depois acabou se apaixonando rapidamente. "À primeira impressão eu não gostei muito. Ela chegou assim meio espalhafatosa, falei: 'nossa, mas quem é essa mulher?'. De óculos, um cabelão, rindo", comentou.

"Na primeira semana [do trabalho na peça Hair] fiz uma festa lá em casa, foi todo o elenco, foi muito legal e tal. A gente fez um brinde e a gente se reconheceu ali, de uma forma muito profunda", completou o ator. "Foi uma coisa muito profunda, a gente foi morar junto e começou a desenvolver uma história", explicou Aline.

O casal já revelou que tem um relacionamento aberto e sem rótulos. Assim, o ator explicou em publicação nas redes sociais: "celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos pra Manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós. Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa".

Comemoração de Igor Rickli com anúncio no BBB 23

O marido de Aline Wirley publicou um vídeo no Instagram mostrando o momento em que assistiu a revelação do nome da esposa na telinha da TV Globo para o elenco do BBB 23. Igor estava acompanhado do filho Antônio, que aparece no final do vídeo abraçado com o pai.

Na gravação, ele comenta emocionado: "meu deus! Ah meu amor! É muito maravilhosa. Meu Deus amor, você está no Big Brother, arrasa muito, eu te amo muito! Estamos aqui torcendo por você. De todas as formas, estamos prontos para tudo! De amamos de qualquer jeito. Vai dar certo, ela vai ganhar".

"Coração quase sai pela boca, mas é muita alegria pela coragem do amor das nossas vidas topar essa jornada de estar no BBB 23. Já é nossa campeã", escreveu Igor na legenda da publicação.

