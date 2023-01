BBB 23: veja como foi o almoço do anjo de Ricardo

Sarah, Tina, Ricardo e Bruna participaram do almoço do anjo - Foto: Reprodução/Globoplay

Brother se emocionou com as mensagens da família

O almoço do anjo de Ricardo no BBB 23 ocorreu na tarde deste domingo, 29. O biomédico convidou Sarah, Tina e Bruna para acompanhá-lo na refeição especial. Ao lado das colegas, o brother ficou emocionado ao ver os vídeos da família.

Como foi o Almoço do Anjo do BBB 23 hoje?

Os brothers foram para o espaço onde o almoço do anjo é realizado por volta das 14h30, horário de Brasília. Assim que chegaram, os participantes foram presenteados com um look da marca de roupas patrocinadora do programa. Os jogadores puderam escolher entre algumas peças disponíveis.

Depois de tirarem fotos dos looks, Ricardo e os brothers assistiram aos vídeos gravados pela família do biomédico. A primeira a falar foi a mãe de 'Alface': "Filho, mamãe está orgulhosa de você pela prova e te ama. Estamos aqui todos torcendo por você. E se lembre do que mamãe falou, sempre ore antes de dormir".

Em seguida, foi a vez da irmã de Ricardo mandar seu recado. "No meu último aniversário, você conseguiu realizar um dos meus sonhos que era conhecer o estádio de futebol do Maracanã. E lá a gente conversou sobre 'painho', lembra? Você me disse que ia mudar nossas vidas e olha onde você está. Parabéns, continue com essa luz que você tem".

Por fim, Ricardo recebeu uma mensagem do sobrinho. "Oi tio, tô passando aqui pra falar que eu tô te assistindo e eu fiz um desenho pro senhor. Tchau, beijos", disse o menino.

Após o fim dos vídeos, os brothers se sentaram para desfrutar o almoço do anjo.

Quem Ricardo vai imunizar?

Ricardo ainda está em dúvida sobre quem ele irá imunizar na formação de paredão deste domingo, 29. Durante a tarde de ontem, o biomédico citou a possibilidade de dar o colar para Tina.

O biomédico também citou Gabriel, mas disse que não pode imunizar o modelo devido a sua situação atual na casa. "Jamais que eu vou dar isso aqui para ele. Estaria sendo conivente [com a situação]. Nunca na vida. Tenho minha irmã, tenho mãe, tanta gente que gosta de mim. Fazer uma parada dessas? Pô, estaria dando um tiro na minha cabeça", disse.

Anteriormente, o modelo já havia reclamado com o biomédico sobre não ter sido escolhido por ele para o almoço do anjo. "Faltou um almocinho do Anjo, mas tá suave", reclamou o brother. O dono do colar da imunidade começou a se justificar, mas foi cortado pelo colega: "Eu te entendo 100%".

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 deste domingo começa às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico. O programa fica no ar até às 00h40.

O público acompanhará os melhores momentos do almoço do anjo de Ricardo, além das cenas mais importantes da convivência entre os brothers nas últimas 24 horas. Depois da exibição dos VT's, o apresentador Tadeu Schmidt dará início a formação do paredão.

A dinâmica começa com o anjo Ricardo, que imunizará um brother. O líder Cara de Sapato mandará alguém para a berlinda direto, sem a oportunidade de disputar a Prova Bate e Volta. O indicado pelo todo-poderoso, por sua vez, terá um contragolpe.

Os dois mais votados no confessionário vão ao paredão. No entanto, Cara de Sapato, dono do Poder Curinga, poderá vetar uma dessas indicações. O terceiro mais vetado entra no lugar do brother vetado.

Jogam a Prova Bate e Volta o escolhido pelo contragolpe do líder e os dois indicados pela casa.

LEIA TAMBÉM

Quem está no monstro do BBB 23: os escolhidos do anjo Ricardo